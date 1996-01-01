Судьба главы Красноармейского района все еще под вопросом

Приморский краевой суд отложил рассмотрение дела по пересмотру итогов выборов главы Красноармейского района.

Заседание было назначено на 5 июля, но не состоялось, так как во Владивосток не была вовремя доставлена кассационная жалоба на решение суда Красноармейского района. Напомним: районный суд, рассмотрев иск проигравшего выборы претендента на пост главы, признал итоги прошедших в районе в декабре прошлого года выборов главы недействительными. Победивший на выборах Анатолий КАВЕРЗИН пытается обжаловать это решение.

Новое заседание назначено на 12 июля.