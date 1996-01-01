Кремль не вынес полномочий

Госсовет согласился поправить 122-й закон в части разделения полномочий между различными органами власти. Этот закон, по общему мнению чиновников и экспертов, невозможно реализовать, что и навело на мысль внести в него изменения. Регионам дадут больше прав, однако в обмен федеральный центр получит право вмешиваться в их финансовые и кадровые дела. Кроме того, центр будет выделять субвенции регионам на исполнение ряда функций, а не вернет налоговые источники. Это называется делегированием полномочий.

Проблемы с разграничением полномочий между центром и регионами возникли из-за вступления в силу пресловутого 122-го закона, который более известен как закон о монетизации льгот. На самом деле монетизации в этом законе отведено небольшое место, а основной его задачей является как раз разграничение полномочий между различными уровнями власти. "Этот закон вошел в прямое противоречие с тем, что было сделано в рамках административной реформы до сих пор, - сообщил журналистам первый заместитель мэра Москвы Юрий РОСЛЯК, по совместительству возглавляющий одну из рабочих групп по внесению изменений в закон. - Главы субъектов федерации стали министрами без портфелей. В соответствии с этим законом даже за охрану воздуха в городах должно отвечать Правительство РФ. Или другой пример: местные власти не имели права даже разрабатывать программу по очистке города от мусора". По словам г-на Росляка, московское правительство обратилось к правительству России еще в январе с просьбой внести изменения в закон.

Реализация закона в его первоначальном виде стала проблемой еще и в силу того, что федеральный центр забрал себе слишком много полномочий, не имея соответствующей инфраструктуры для их исполнения. "У федерального центра нет необходимых органов, чтобы исполнять новые полномочия, поэтому неясно, как их исполнять", - сказал руководитель специальных проектов Института социальных систем МГУ Дмитрий БАДОВСКИЙ. Кроме того, закон предусматривает перераспределение собственности между различными уровнями власти: собственность должна отойти тому уровню, который будет исполнять полномочия. Причем безвозмездно. "Это положение вступает в противоречие с Гражданским кодексом, - заявил Юрий Росляк. - Например, Москва за свой счет построила здание для военкомата. И теперь она должна бесплатно его отдать?" Собственно, регионы предлагали отдать часть полномочий им. И президент, по словам первого заместителя мэра Москвы, с этим предложением согласился.

В частности, регионам предварительно решено передать право на работу с соотечественниками, контроль над санитарно-эпидемиологическим благополучием, разработку программ по защите инвалидов, установление порядка проверок медицинских учреждений, вопросы приватизации объектов киноиндустрии, кроме того, регионам разрешено создавать и иметь в своем ведении научные центры, а также вузы, готовящие специалистов для местных нужд. Еще регионам отдается право охраны лесов, некоторые функции по согласованию объектов строительства и другие. "Теперь, когда согласие президента получено, мы должны все эти предложения оформить в законопроекты как можно скорее, чтобы уже в осеннюю сессию провести их через Госдуму", - сказал г-н Росляк. Кроме того, Москва оспаривает пункт о передаче собственности на безвозмездной основе. "Мы направили соответствующий запрос в Конституционный суд", - сообщил первый заместитель мэра Москвы.

Впрочем, происходящее отнюдь не означает, что Кремль решил вернуть регионам всю полноту власти и суверенитета, которую все последние годы отнимал. "Речь идет о том, что федеральный центр делегирует регионам полномочия, - пояснил Дмитрий Бадовский. - Никакой отмены административной реформы не будет. Разница между собственными и делегированными полномочиями довольно серьезна. В нашем случае федеральный центр передает регионам исполнение ряда функций и на эти цели выделит деньги в виде субвенций. В обмен на это он получает возможность вмешиваться в дела регионов, например проводить аудит бюджета или решать кадровые вопросы (в некоторых СМИ высказываются предположения, что Кремль хочет назначать министров финансов в регионах - RBC daily). Это не возвращение полномочий". По словам г-на Бадовского, возвращение полномочий подразумевало бы возврат доходной базы, то есть налогов, регионам. "Если регионам возвращаются полномочия, им надо передать источники доходов, а это противоречит политике, проводимой в последние годы", - отметил он.

Делегировать полномочия регионам планируется с 2006 г. Однако эксперты не уверены в том, что это удастся сделать так быстро. "Во-первых, здесь много нерешенных вопросов - какие-то полномочия регионы хотят взять, а какие-то нет, - комментирует Дмитрий Бадовский. - Федеральный центр также какие-то функции рад отдать, а какие-то нет.

Регионы также думают, какие деньги они хотят под это дело получить - субвенции или налоги". Юрий Росляк утверждает, что его группа предлагает ограничиться субвенциями.

Кстати, денежный вопрос является основным препятствием для проведения реформы с 2006 г. "Проект бюджета уже подготовлен, и в нем не учитываются никакие субвенции для исполнения делегированных полномочий", - подчеркнул Дмитрий Бадовский.