МИД Японии проверяет "Звезду Надежды"

Во Владивосток в минувшую субботу прибыл парламентский секретарь министра иностранных дел Японии господин Каваи КАЦУЮКИ.

Цель визита г-на Каваи - осмотр состояния и мест утилизации подводных лодок класса "Виктор-3", первого из проектов программы утилизации атомных подводных лодок на Дальнем Востоке России "Звезда Надежды", и обмен мнениями с ответственными лицами российской стороны по вопросам сотрудничества в области ликвидации ядерного оружия.

В программе визита также обсуждение вопросов, связанных с утилизацией российских атомных подводных лодок, выведенных из боевого состава флота, в соответствии с заключенным российско-японским соглашением.