Президент наградил Сопчука

Указом Президента России Владимира ПУТИНА председатель Законодательного собрания Приморского края Сергей СОПЧУК награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Как говорится в Указе от 29 июня: "За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу".