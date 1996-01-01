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Россия, Китай и Индия: любовь втроем
В то время как на западе огромной Евразии трещит по швам Евросоюз, в середине и на востоке континента зреет новый альянс. В начале июня во Владивостоке прошла, возможно, эпохальная встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии, на которой три страны во всеуслышание заявили о том, что они намерены развивать стратегическое сотрудничество.
На встрече во Владивостоке главы МИД трех стран решили: "тройке" быть. Она укрепит мир и стабильность во всем мире, станет "ключевым элементом" международных отношений, будет способствовать как экономическому сотрудничеству, так и борьбе с терроризмом. Более того, к своему объединению "тройка" может подключить страны Центральной Азии.
Все эти стратегические затеи можно было бы считать очередным геополитическим шоу, адресованным вашингтонским зрителям, но в том-то и дело, что в тройственном альянсе явно просматривается не только (и не столько) политическая, но и экономическая подоплека. Для бурно развивающихся Китая и Индии по-прежнему важны их отношения с Западом, однако настало время подумать и о своем энергетическом будущем: о том, за счет каких источников эти две страны в дальнейшем будут покрывать быстро растущие потребности своих экономик в нефти и газе. Именно поэтому в числе первых конкретным шагов в сотрудничестве "тройки" было намечено развитие отношений в энергетическом секторе...
Что касается возможностей транспортировки российских энергоносителей в Китай и Индию, тут загвоздка: пока нефть и газ идут туда "окольными путями". А потому опять всплывает вопрос о проекте восточносибирского нефтепровода, который за последние несколько лет от японо-китайской конкуренции изменился до неузнаваемости: был Ангарск-Дацин, а к настоящему моменту стал Тайшет - Перевозная. Однако эксперты не исключают того, что труба, которую вроде бы окончательно и бесповоротно решили прокладывать к побережью Тихого океана, в последний момент может все-таки "свернуть" в Китай. Уж больно дорогостоящим получается проект, который лоббируют японцы. А вот ежели с полдороги к океану построить небольшой отрезочек в КНР, то вполне можно будет окупить дальнейшее строительство... Правда, оно после этого может и вовсе не состояться - нефти не хватит. Но это уже другой вопрос.
Впрочем, как будет развиваться "стратегический треугольник", сейчас сказать сложно. Может быть, три великие державы, устав от однополярного миропорядка, действительно создадут мощное и устойчивое объединение, способное служить противовесом США.
Но может быть и иначе. "Две азиатские державы, нуждающиеся в нефти, побуждали Москву к тому, чтобы она увеличила экспорт нефти для них", - так в двух словах описывала суть переговоров во Владивостоке The Washington Times. Отчасти это утверждение справедливо. И, возможно, скоро Китай и Индия добьются своего: "застолбят" себе определенную долю на российском рынке энергоресурсов, а затем... преспокойно продолжат вполне плодотворное сотрудничество с ненавистным Западом.
Возможен, правда, сценарий, в чем-то объединяющий описанные два: Россия, развивая стратегические отношения с Востоком и Западом, постарается стать своего рода мостом между ними. "Путин хочет сделать Москву центром между Востоком и Западом, Атлантикой и Тихим океаном, НАТО и Китаем", - пишет The Washington Times. В этом случае все должно прийти в гармонию: никакого противостояния между Востоком и Западом не будет, сотрудничество будет развиваться во всех направлениях, да и наша страна окажется "при деле". Но вот вопрос: а нужны ли двум великим азиатским державам такие посредники в их отношениях с Западом? Еще неизвестно, у кого из "тройки" в дальнейшем будет более эффективный диалог с "семеркой"... и с "тузом".
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