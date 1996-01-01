Во Владивостоке прибавилось почетных граждан

Дума города Владивостока в связи со 145-летием Владивостока присвоила звание "Почетный гражданин города Владивостока" за особый вклад в развитие города Архиепископу Владивостокскому и Приморскому Вениамину (ПУШКАРЬ Борис Николаевич), ЛОМАКИНУ Виктору Павловичу и ТАРАБАРОВУ Валерию Трофимовичу.