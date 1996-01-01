Депутаты Владивостока одобрили 34 закона

На двухдневном заседании Думы города Владивостока были рассмотрены 34 вопроса местного значения, большинство из них принято в первом чтении.

В их числе "Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в г. Владивостоке"; "Положение о муниципальных библиотеках и об организации библиотечного обслуживания в г. Владивостоке"; "Правила содержания, охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственного г.Владивостока"; "Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью"; "Порядок деятельности и правила содержания мест захоронения"; "Положение о правотворческой инициативе граждан г. Владивостоке"; "Положение о муниципальной пожарной охране" и другие.

Работа над этими документами будет продолжена в июле и завершится до конца года.