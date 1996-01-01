Заместитель секретаря Совбеза говорил с Пуликовским об островах

В ходе визита в Хабаровск заместитель секретаря Совета безопасности России Николай СПАССКИЙ обсудил с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константином ПУЛИКОВСКИМ ряд вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности на Дальнем Востоке.

Главная тема встречи - социально-экономическая ситуация на Курильских островах. К. Пуликовский и Н. Спасский подтвердили особое геостратегическое значение Курильских островов для Дальнего Востока и всей России, а также необходимость повышенного внимания к этой территории со стороны федерального центра.