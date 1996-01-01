Министра проводили на пенсию

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ принял отставку заместителя председателя правительства края, министра имущественных отношений Галины ГРОМОВОЙ по ее просьбе в связи с уходом на пенсию.

По этому поводу подписано распоряжение главы края (от 07.06.2005 г., №49-рк). Согласно данному документу исполнение обязанностей заместителя председателя правительства края - министра имущественных отношений возложено на первого заместителя министра Владимира ПЫСИНА.