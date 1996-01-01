Имадаев уходит

Единственным краевым депутатом, абсолютно спокойно реагирующим на произошедшие изменения в избирательном законодательстве, является пока Адам ИМАДАЕВ. По словам Адама Михайловича, он не собирается баллотироваться на следующий срок и скорее всего досрочно прекратит свои полномочия.

Свое решение Адам Имадаев в эксклюзивном интервью "ЗР" объяснил приглашением на работу в федеральные структуры на территории края. Какое именно ведомство заинтересовалось его опытом и квалификацией, Адам Михайлович пока держит в тайне.

Кстати, насчет опыта. По словам депутата, большую часть своего времени он в настоящий момент уделяет восстановлению православного храма в Грозном, практически разрушенного во время бомбежек. Как это связано с будущей работой Адама Михайловича, пока не ясно.