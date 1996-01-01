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Бенефис уничижения
22 июня на заседании Законодательного собрания Приморского края депутату Леониду БЕЛЬТЮКОВУ впервые удалось протолкнуть львиную долю предлагаемых им законопроектов по социальной политике, а вот собственное Законодательное собрание оказалось весьма в неприятной ситуации, когда в присутствии журналистов и приглашенных не смогло принять какого-либо решения по 42 вопросам повестки заседания. Сложно сказать, почему. Депутаты всего лишь намеревались обсудить деятельность краевого государственного учреждения "Общественное телевидение Приморья".
К рассмотрению этого вопроса депутаты шли довольно долго. То у основного докладчика - депутата Николая МАРКОВЦЕВА не хватало конкретной фактуры по выявленным на "ОТВ-Прим" нарушениям, то главный "ответчик" в лице генерального директора Сергея АПАЛЬКОВА не являлся на депутатские заседания. На этот раз и с фактурой и с "ответчиками" все было в порядке, но обсуждения как такового опять не получилось. Несмотря на предъявленный Марковцевым отчет контрольно-счетной палаты ЗС о проверке единственного в крае СМИ, финансируемого из краевого бюджета, у депутатов не возникло ни одного (!) вопроса к руководству телеканала, а проект обращения к губернатору по этому вопросу они принимать отказались.
Поведение депутатов тем более удивительно, что даже руководство телекомпании признало факт нарушений. Причем нарушений очень и очень серьезных. Например, аудиторам КСП удалось выяснить, что в учреждении чуть ли не в десять раз занижается отчетность по представляемому рекламодателям эфирному времени, а соответствующий реестр практически не ведется. Только на этих темных пятнах телеканала ежедневно мимо официальной кассы учреждения, согласно расчетам КСП, проходит около 400 тыс. руб. Однако при этом бюджетные расходы на содержание телевидения ежегодно увеличиваются. Депутат Марковцев утверждает даже, что это финансирование носит двойной характер, поскольку "ОТВ-Прим" связывают какие-то странные подрядные отношения с ИТА "Панорама", руководителем которого является жена генерального директора "ОТВ-Прим" Анна АПАЛЬКОВА, а большую часть коллектива составляют также сотрудники телеканала.
Вместо того, чтобы потребовать разъяснений по этому поводу у руководства телеканала, депутаты засыпали вопросами Николая Марковцева на предмет его предвзятого отношения к телекомпании. Свое предвзятое отношение депутат скрывать не стал, но попытался еще раз обратить внимание коллег на содержание отчета КСП, а не свои личные взаимоотношения с телекомпанией.
- Я не призываю устраивать самостоятельные репрессии, - сказал, в частности, депутат. - Я всего лишь предлагаю обратиться к губернатору с просьбой разобраться в деятельности телеканала.
Однако за предложение Марковцева проголосовало всего 15 депутатов. Для принятия решения этого оказалось недостаточно.
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