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Оставьте "Родину" в покое!
Партактив политической партии "Родина" по Приморскому краю обратился к редакции "ЗР" с просьбой опубликовать открытое письмо, проливающее свет на недавнее пристальное внимание некоторых СМИ к деятельности партии "Родина" в приморском крае. Письмо публикуется без редакторской правки, с сохранением стилистики автора.
"Отрадно, что на прошлой неделе сразу аж две газеты озаботились положением дел в региональном отделении политической партии "Родина" в Приморском крае. Это еще и удивительно, поскольку обычно СМИ берутся освещать положение в политических партиях лишь за деньги, ссылаясь на налоговые органы. Именно поэтому мы к ним не обращались, чтобы не тратить попусту и так небольшие средства партии. Однако в связи с принципиальными ошибкам, допущенными в обеих статьях, считаем необходимым дать соответствующие разъяснения.
Председатель совета регионального отделения ПП "Родина" в Приморском крае Игорь СВЕТЛОВ был избран на эту должность сначала на общем собрании отделения 26.09.2002 года (тогда партия еще называлась "Партия российских регионов"), а затем на конференции регионального отделения 16.11.2004 года сроком на 2 года. Тогда же были избраны совет РО и заместители председателя Совета РО (сейчас их два - ЗАГУМЕННОВ А. Г. и УСОВ И. В.). Оснований для переизбрания председателя совета и других руководителей РО на сегодняшний день не имеется, кроме жажды власти, сжигающей и Усова И.В., и МАМОШИНА А.С. Но эту жажду трудно назвать законным основанием.
На сегодняшний день численность Регионального отделения ПП "Родина" в Приморском крае составляет 2565 человек. Из них 1231 человек состоит на учете непосредственно в региональном отделении, и они не входят в состав местных отделений. Кроме того, созданы местные отделения партии в городах Владивостоке, Артеме, Дальнереченске, Арсеньеве, Дальнегорске, Находке, также в ЗАТО Фокино, Кавалеровском, Хасанском, Надежденском районах.
Подготовлено создание местных отделений и в ряде других муниципальных образований Приморского края. В общем, идет нормальная созидательная работа по партстроительству, подготовке к выборам в Законодательное Собрание Приморского края и Государственную Думу, налаживаются хорошие рабочие отношения как с властями, так и с общественностью. Депутат Законодательного Собрания Мамошин при всей своей суете и неуемности не в силах помешать этой работе, хотя бы из-за недостаточной подготовки. Другое дело Усов, которого одна газета ошибочно назвала нейтральным, а другая - молодым.
Конечно, Усов И.В. еще не стар (43 года), но уже давно является матерым разрушителем самых разных партийных рядов. В 1995 году он развалил Приморскую организацию Конгресса русских общин, а позднее - "Отечество". Наверное, многие помнят, как над Приморским краем смеялась вся страна, когда у нас было две организации этой партии, одну возглавлял КРЕЦУ, а другую - ДУДНИК. У нас в региональном отделении Усов появился осенью 2003 года, размахивая удостоверением помощника депутата Госдумы Дмитрия РОГОЗИНА. Нужно сказать, что Усов, где надо и где не надо, бравирует дружбой с этим человеком, панибратски называя его "Димкой".
Ничем в партии он себя не проявил, но вот сейчас решил всеми неправдами (т. к. правдами не получается) стать руководителем Регионального отделения. Поэтому он и придумал тайком собрать смешное сборище, которое сейчас пытается назвать партконференцией. Кстати, до 1994 года Усов проживал в Минске, а потом вдруг переехал на другой конец света - в Находку, откуда постепенно перебрался во Владивосток. Видимо, сейчас ему не терпится вырваться отсюда в Москву, вот и старается. Только стоит ли ради столь мелкой цели пускать коту под хвост надежды сотен и тысяч приморцев, поверивших партии "Родина"?
Кстати, 19 июня текущего года в передаче "Воскресный вечер с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ" депутат Рогозин заявил, что не любит, когда допускают фамильярности по отношению к известным политикам. Интересно, знает ли он, как его за глаза называет его помощник Усов И.В.? Объективности ради хотелось бы добавить, что объединение "Усов - Мамошин" несет на себе крайне реакционную, ультралевую окраску и дискредитирует социально-патриотическую направленность деятельности политической партии "Родина" как в Приморье, так и в России.
Партактив политической партии "Родина" по Приморскому краю".
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