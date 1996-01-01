Проблемы успешного Китая

9-10 июня 2005 г. в Санкт-Петербурге прошел Второй российско-китайский инвестиционный форум. Приморский край на форуме представлял директор института финансового анализа Тихоокеанского центра стратегических разработок Герман ЗВЕРЕВ. Итоги форума показывают, что инвестиционная активность бизнеса КНР начинает смещаться в европейскую часть России.

Приведем факты. В ходе Первого российско-китайского инвестфорума было заключено 12 контрактов на общую сумму $ 700 млн, все они размещались на Дальнем Востоке. В ходе Второго форума было подписано 7 контрактов на сумму $ 1,5 млрд, 86% инвестиций приходится на европейскую часть России. Происходящее является следствием серьезных изменений в макроэкономической стратегии КНР, которую анализирует в своей статье кандидат экономических наук Герман Зверев.

"В великом походе модернизации Китай выпил стакан напитка пробуждения, отрегулировал способ бега и снова нарастил силу". Таков поэтический итог экономических дискуссий, происходивших в правящем слое КНР на рубеже 2004-2005 гг. Политический итог подведен в марте 2005 г. на 3-й сессии ВСНП 10-го созыва.

"Обеспечение экономического роста исключительно за счет инвестиций в основном подошло к концу". Подозрения на сей счет овладели руководством КНР еще в начале прошлого года. Тогда появилось выражение - "макрорегулирование и макроконтроль", то есть совокупность мер государственного регулирования по торможению экстенсивного роста. 1 декабря 2004 г. на совещании Политбюро ЦК КПК по экономическим вопросам был сделан вывод о необходимости точного диагноза экономического состояния современного Китая. "Болевые точки" китайской экономики - падающая эффективность инвестиций, галопирующая кредитная экспансия, нарастание социальных противоречий - и прежде попадали в поле зрения руководства КНР. Похоже, наступила пора системного толкования накопившихся проблем.

Начать решили с оценки плацдармов экономического роста - специальных инвестиционных зон и кредитно-финансовых механизмов. 14 декабря 2004 г. на Всекитайском совещании по работе зон технико-экономического освоения общегосударственного уровня подвели итоги выполнения постановления Госсовета КНР об упорядочении строительства зон технико-экономического освоения и решили усилить контроль за землепользованием. Через неделю на Всекитайском совещании по финансовой политике министр финансов КНР Цзинь ЖЕНЬЦИНЬ указал на чрезмерный рост капиталовложений как главную причину повышения инфляции и попенял на ошибки некоторых руководителей. "Перегрев инвестиционной сферы стал результатом чрезмерных капиталовложений, стимулируемых местными правительствами".

Итак, виновники - местные власти. Это они стимулируют "слепые капиталовложения", это они используют инвестиционные зоны для вывода сельскохозяйственных земель в промышленный оборот. Как результат -клубок социальных противоречий: обезземеливание крестьян (40 млн крестьян лишились своих угодий); стремительное имущественное расслоение (10% самых богатых граждан имеют среднедушевой доход 13,3 тыс. юаней в год - 10% самых бедных граждан имеют доход 1,4 тыс. юаней в год), рост безработицы (ежегодно на рынок труда выходит 33 млн человек, которые претендуют на 9 млн рабочих мест).

Спустя месяц после объявленного Политбюро ЦК КПК обсуждения экономических проблем предварительные результаты были подведены 5 января 2005 г. на Центральном совещании по экономической работе в ЦК КПК. А дальше произошёл очень интересный поворот, свидетельствующий о продолжающейся эволюции внутриполитического устройства КНР.

18 января 2005 г. на экономическом форуме в Пекине был сделан вывод: если не удастся изменить форму роста экономики, темпы экономического роста замедлятся. Несколькими днями позже на ежегодном форуме по вопросам капитала первый заместитель директора исследовательского центра по проблемам развития Се ФУЧЖАНЬ отметил необходимость "ускоренной эскалации структуры потребления". Постоянный комитет Госсовета КНР принял решение об упразднении и слиянии 2/3 зон технико-экономического освоения и возвратил в сельскохозяйственный оборот 1300 кв. км земель.

Руководство КНР "оттачивает" новый алгоритм выработки и утверждения государственных решений: заседание Политбюро ЦК КПК - публикация правительственными ведомствами специальных тематических докладов -проведение Всекитайских производственных совещаний и специальных форумов с приглашением ученых - принятие решения на сессии ВСНП.

Таким образом, намеченная на 3-й сессии ВСНП 10-го созыва экономическая программа КНР на ближайшие 1-2 года напрямую скажется на внешнеэкономических отношениях России и Китая.