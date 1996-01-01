За деньги ответили

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На заседании Комитета по бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике Законодательной думы Хабаровского края был рассмотрен отчет краевого министерства финансов по исполнению бюджета края за первый квартал 2005 года.
Согласно документу в первые три месяца 2005 года в консолидированный бюджет края поступило доходов на сумму 4650,4 млн руб. (рост к соответствующему периоду 2004 г. -14,1%). 3316,7 млн руб., или 71,3%, из них было зачислено в краевой бюджет. Таким образом, бюджетные назначения 2005 г. по доходам краевого бюджета на сумму 17043 млн руб. были исполнены на 19,5%.
В ходе доклада заместитель министра финансов, начальник бюджетного управления края Наталья СОФИНСКАЯ подчеркнула, что в I квартале текущего года имелось отставание по сбору налогов. Основной источник дохода краевого бюджета - налог на доходы физических лиц - был исполнен на 18% от годового плана, собрано только 1197 млн руб. (в 2004 г. - 21%). И хотя номинально поступления возросли, произошло это в основном за счет увеличения в текущем году нормативов зачисления налога в краевой бюджет с 50% до 60%.
В сопоставимых условиях рост поступлений по налогу отставал от роста уровня заработной платы на 8%. Объяснение этому - начисление на ряде предприятий края заработной платы ниже прожиточного минимума, как следствие - просроченная задолженность и неуплата налога в полном объеме.
Что касается расходной части бюджета, Натальей Софинской было замечено, что на ее исполнение в неполном объеме (5,1 млрд руб., или 21,8% к годовым бюджетным назначениям при сильном разбросе процентных показателей по отдельным статьям) повлиял ряд объективных факторов.
Среди них: позднее принятие закона (14 февраля), и как следствие - смещение сроков проведения бюджетных процедур и принятия бюджетных обязательств (окончание - конец марта). Кроме того, помощь из федерального бюджета была получена краем в последних числах первого квартала, в результате чего расход этих средств нашел отражение только в апреле.
В приоритетном порядке выделялись средства на финансирование текущих выплат по заработной плате работникам бюджетной сферы, социальных льгот, субвенций на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, расходов, связанных с проведением праздничных мероприятий 60-й годовщины Победы.
В условиях дефицита краевого бюджета (105,9 млн руб. за I квартал 2005 г.) для решения жизненно важных для края задач были привлечены банковские кредиты.
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