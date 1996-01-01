Разводы на окне в Азию

Российский национальный комитет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (РНКТЭС), правительство Хабаровского края совместно с Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья провели в краевом центре первое заседание подкомиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) по приграничному сотрудничеству.

В заседании участвовали представители 12 регионов-членов из России, Китая, Республики Кореи, а также наблюдатели из сопредельных стран и российского Дальнего Востока. Детально о состоянии приграничного сотрудничества и препонах в его развитии сообщил участникам заседания министр экономического развития и внешних связей правительства Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

Досье По его словам, в 2004 году внешнеторговый оборот территорий Дальнего Востока и Забайкалья с КНР вырос на 26,3% и составил $ 2,7 млрд. При этом увеличение произошло как по экспорту - на 14,7%, так и по импорту - на 58,6%. Лидирующие позиции в экспорте в КНР в 2004 году занимали: нефть и нефтепродукты - 45%, лесоматериалы - 30%, черные металлы и изделия из них - 6%, а также рыба и морепродукты - 5%.

Одной из наиболее серьезных проблем, отметил министр, является отсутствие специального законодательства о приграничной торговле в России, из-за чего приходится пользоваться Европейской рамочной конвенцией о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей. Затягивается подписание Соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и КНР.

Кроме того, назрела необходимость разработки и принятия типового положения о приграничных торговых комплексах. Они рассматриваются как точки роста экономик приграничных территорий России и северных провинций Китая, которые могут в перспективе развиться в российско-китайские зоны свободной торговли.

Препятствует повышению эффективности приграничного сотрудничества - неразвитость приграничной инфраструктуры на востоке России. В связи с этим большие ожидания возлагаются на развитие крупнейших азиатских транспортных коридоров "Транссиб", "Приморье-1", "Приморье-2", "Восток-Запад", строительство Транскорейской железной дороги. Внедрение технологий использования раздвижных колесных пар для перевозки китайских грузов позволит сократить время перевозки к портам Дальнего Востока. А подписание соглашения о речных перевозках грузов и пассажиров между РФ и КНР с проходом вглубь территории каждой страны окажет положительное влияние на развитие двустороннего туризма, а также сократит время доставки грузов благодаря использованию одного вида транспорта.

Необходимы внедрение новейших технологий, пересмотр режима работы крупнейших приграничных пунктов, что позволит увеличить их пропускную способность, отметил А. Левинталь. Сегодня Китай осуществляет сканирование грузов лучевыми методами прямо в транспорте, а на российской территории их приходится разгружать.

Вызывают тревогу рост незаконного вывоза древесины в КНР и браконьерский лов японскими и китайскими судами в наших территориальных водах. К примеру, стоимостной объем неучтенной рыбной продукции, поступающей на японский рынок, оценивается до $ 1 млрд.

Чтобы активизировать приграничное сотрудничество, необходимо использование новых финансовых инструментов. Большое значение здесь имеет включение всех приграничных территорий российского Дальнего Востока и Северо-Восточных провинций Китая в эксперимент по проведению расчетов в национальных валютах. А для развития приграничного туризма необходимо совершенствовать межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.

Возникла потребность на правительственном уровне обеспечить экологическую защищенности бассейнов Амура и Уссури. А для реализации крупных многосторонних инвестиционных проектов, как "Туманган", требуются весьма значительные капиталовложения, которые Россия, Корея и Китай не в силах решить ни самостоятельно, ни совместно. Поэтому необходимо привлекать дополнительные финансовые ресурсы соседних стран.