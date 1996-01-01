Полпред Пуликовский ищет новую модель. Развития

"Дальнему Востоку необходим переход к инфраструктурной модели развития региона". Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ, выступая на проходившей в Хабаровске научно-практической конференции "Власть и укрепление российской государственности в Дальневосточном федеральном округе".

"Переход от многоотраслевой к инфраструктурной модели развития региона даст нам уверенность, что геостратегические, макрорегиональные и социальные задачи государства будут успешно реализованы. Здесь мы выделяем в качестве приоритета транспорт, энергетику, связь, то есть все то, что реально составляет каркас единого экономического пространства", - сказал К. Пуликовский.

По словам полпреда, в условиях масштабов России и географической удаленности отдельных регионов от политических и экономических центров страны для Дальнего Востока развитие транспортной инфраструктуры это больше, чем экономическая задача. Её решение прямо влияет не только на состояние дел в экономике, но и на обеспечение единства страны, на то, чувствуют ли себя люди гражданами единого и большого государства.

Среди наиболее значимых проектов транспортной инфраструктуры в округе полпред назвал: строительство автомобильной дороги Чита-Хабаровск, Завершение строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, реконструкция Сахалинской железной дороги с переводом на общесетевую ширину колеи, развитие сообщения между материком и о. Сахалин.

Полпред отметил еще одну серьезнейшую проблему - вопросы энергоснабжения региона и энергообеспеченности. "Внимание необходимо сосредоточить на реализации программ не только по строительству новых энергетических мощностей, но и обновлению действующего оборудования и сетей. Кроме того, следует обеспечить гарантированное поступление нефти и газа в регионы Дальнего Востока", - подчеркнул К. Пуликовский.