www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.77 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 74.79 р. 10 CNY: 94.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Полпред Пуликовский ищет новую модель. Развития

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Дальнему Востоку необходим переход к инфраструктурной модели развития региона". Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ, выступая на проходившей в Хабаровске научно-практической конференции "Власть и укрепление российской государственности в Дальневосточном федеральном округе".

"Переход от многоотраслевой к инфраструктурной модели развития региона даст нам уверенность, что геостратегические, макрорегиональные и социальные задачи государства будут успешно реализованы. Здесь мы выделяем в качестве приоритета транспорт, энергетику, связь, то есть все то, что реально составляет каркас единого экономического пространства", - сказал К. Пуликовский.

По словам полпреда, в условиях масштабов России и географической удаленности отдельных регионов от политических и экономических центров страны для Дальнего Востока развитие транспортной инфраструктуры это больше, чем экономическая задача. Её решение прямо влияет не только на состояние дел в экономике, но и на обеспечение единства страны, на то, чувствуют ли себя люди гражданами единого и большого государства.

Среди наиболее значимых проектов транспортной инфраструктуры в округе полпред назвал: строительство автомобильной дороги Чита-Хабаровск, Завершение строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, реконструкция Сахалинской железной дороги с переводом на общесетевую ширину колеи, развитие сообщения между материком и о. Сахалин.

Полпред отметил еще одну серьезнейшую проблему - вопросы энергоснабжения региона и энергообеспеченности. "Внимание необходимо сосредоточить на реализации программ не только по строительству новых энергетических мощностей, но и обновлению действующего оборудования и сетей. Кроме того, следует обеспечить гарантированное поступление нефти и газа в регионы Дальнего Востока", - подчеркнул К. Пуликовский.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru