Явка не провалена

Заключительный этап выборной эпопеи приморских депутатов и глав городских и сельских поселений состоится 19 июня. Впрочем, окажется ли он заключительным, предсказать пока сложно. Повторные выборы, прошедшие 5 июня, так же как и выборы 29 мая, всех победителей не выявили.

На самом деле ничего страшного в том, что выборы первого уровня затягиваются на неопределенный срок, нет. Все это следствие жесткой конкуренции, когда зачастую несколько десятков голосов решают исход голосования в пользу кандидата "против всех". Отрадно и то, что "злополучные решения" принимаются избирателями при достаточно высокой явке, которую "ЗР" предсказывал еще в марте. С одной стороны, это свидетельствует о том, что избиратели придают самое серьезное значение именно первому уровню исполнительной и законодательной власти. Ну, а с другой стороны - говорит о некотором разочаровании простых жителей в уровнях власти повыше.

В обоснование таких заключений можно привести ситуацию с выборами глав в четырех муниципальных районах - Кавалеровском, Спасском, Пожарском и Черниговском. Ни в одном из них с первой попытки глав избрать не удалось, а в Черниговском районе действующий глава Владимир ХИЖИНСКИЙ хоть и пробился во второй тур, но отстал от своего конкурента Владимира СЕМКИНА на 6% голосов. Справедливости ради стоит отметить, что, наверно, не совсем правильно именно из Хижинского делать своего рода символ недоверия к действующей власти. Как раз он не чурается эту власть время от времени и покритиковать. Но людям в приморской глубинке недосуг разбираться в хитросплетениях большой политики. В своем бедственном положении они винят всю власть целиком, а кто из чиновников при этом разделяет их негодование, для них не суть.

Еще один показательный момент недовольства в связи с предварительными итогами выборов наглядно проявляется в беспартийной ипостаси кандидатов. Практически никто из претендентов на должности глав и депутатские мандаты не позиционирует себя ни с партией власти, ни с левыми оппозиционными партиями. И это притом, что "Единая Россия", а также коммунисты весьма активны в своей поддержке тех или кандидатов. Особенно в уже названных муниципальных районах, где одновременно проходят выборы местных глав. То есть очевидно, что разочарование рядового населения распространяется почти на все институты, формирующие внутреннюю политику государства. Не подвластен этому барометру электоральных настроений только не избираемый институт полпредства, но сдается, что элементарный опрос общественного мнения выявил бы негативные тенденции и в этом направлении.

Однако при всей отрадной активности приморских избирателей на выборах первого уровня необходимо уже сегодня поговорить о подводных камнях избирательной кампании в будущем. Во-первых, результаты своей активности избиратели почувствуют не скоро. По меньшей мере, до конца года новые органы исполнительной и представительной ветвей власти будут заниматься организационной работой - разработкой и принятием уставов, формированием штатных расписаний и планов работ. Во-вторых, ожидания избирателей, судя по их активности, значительно превышают полномочия глав поселений. Да и с самими полномочиями, откровенно говоря, на сегодня полной ясности нет.

Дело в том, что выборы первого уровня относятся к заключительному этапу административной реформы, которая, по мнению большинства специалистов и политиков, если и не зашла в тупик, то явно буксует на месте. Автор идеи в президентской администрации - Дмитрий КОЗАК сегодня занимается проблемами Кавказа, а в его отсутствие охотников довести начатое до ума пока не находится. Чиновники на местах в большинстве своем заняли выжидательную позицию, потихоньку саботируя иные формы самоорганизации граждан. Как, например, создание ТОСов во Владивостоке. Ожидать от них самостоятельного движения навстречу местному самоуправлению не приходится. Поэтому вполне вероятно, что пресловутое разделение полномочий затянется на длительное время, и в этих условиях неоправдавшиеся надежды граждан на решение своих проблем по прошествии выборов первого уровня могут обернуться более активным разочарованием во власти, чем протестное голосование. К примеру, акциями гражданского неповиновения.

Достанется в первую очередь избранным главам городских и сельских поселений, и если они не захотят выступать в роли козлов отпущения, то им придется стать координаторами протестных настроений на местах. Ну, а чем чревата любая форма организованного сопротивления, полагаем, объяснять не нужно.

Кстати, такой сценарий трансформации разбуженной выборами политической активности избирателей "ЗР" предсказывал еще в марте. Мы, конечно, не претендуем на роль оракулов, но практическое игнорирование властью хода административной реформы за прошедшие три месяца оптимизма в плане общественного спокойствия не прибавляет. Такими вещами, как самоуправление в России, шутить опасно. Пошутило один раз Временное правительство, в 17-м году прошлого века.