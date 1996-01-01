Приморский Давос

С 1 по 3 июня в пригороде столицы Приморья, в Доме переговоров, прошли двусторонние встречи глав МИД РФ, Индии и КНР - Сергея ЛАВРОВА, Натвара СИНГХА и Ли ЧЖАОСИНА, а также их трехсторонняя встреча, по итогам которой принято совместное коммюнике. 3 июня во Владивосток прибыл полпред президента на Дальнем Востоке Константин ПУЛИКОВСКИЙ, чтобы пообщаться с Сергеем Лавровым и Генконсулом Республики Корея во Владивостоке, г-ном Чжон Дэ Ваном.

Встреча министров носила неформальный характер, поэтому, наверное, они часто подчеркивали, что давно знают друг друга. Главы МИД Китая и Индии, оказывается, однокашники по Пекинскому университету, а Сергей Лавров и Ли Чжаосин примерно в одно время были представителями своих стран в ООН.

Открывая встречу, Сергей Лавров заявил: "Мы уже не первый раз встречается в таком формате, но обычно это происходит в рамках какого-либо мероприятия. Сегодняшняя встреча имеет самостоятельное значение, она позволит обменяться мнениями по сотрудничеству трех стран в вопросах региональной и международной стабильности. Наши страны настроены активизировать сотрудничество по предупреждению стихийных бедствий и преодолению их последствий, наращиванию практического сотрудничества трех государств в борьбе с новыми угрозами и вызовами, прежде всего, с международным терроризмом, наркотрафиком и другими формами организованной преступности".

Несмотря на неформальный характер встречи, график работы был плотный и вопросы обсуждались серьезные: региональная безопасность и стабильность в регионе, реформа ООН, сотрудничество в энергетике и торговле и другие актуальные вопросы. В коммюнике по итогам переговоров, в частности, говорится:

"Министры подтвердили, что Россия, Индия и Китай разделяют общий подход к основным вопросам мирового развития в XXI веке, и высказались в пользу демократизации международных отношений, нацеленной на построение справедливого международного порядка, в основе которого должны лежать соблюдение норм международного права, равенство и взаимное уважение, сотрудничество и продвижение в сторону многополюсности".

Главы МИД трех стран договорились дополнить политический диалог налаживанием сотрудничества в экономической сфере: в транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и в области высоких технологий. И в начале 2006 г. в Нью-Дели запланировано провести встречу бизнесменов России, Китая и Индии.

Министры попеняли на ООН

Министры обсуждали между собой реформы в ООН. Устав и структура этой организации, образованной после Второй мировой войны, практически не изменились и заметно устарели, и в нынешнем виде ООН малоэффективна, считают многие ее члены. Главный вопрос - изменение статуса и увеличение численности стран - членов Совета Безопасности. Когда-то его образовали США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, но мир за 60 лет изменился, и ряд стран, в частности, Германия, Бразилия, Индия и Япония, настаивают на расширении Совбеза. Не все с этим согласны, так что сближение позиций проходит болезненно.

Во время двусторонней встречи с Ли Чжаосином Сергей Лавров обсудил подготовку предстоящего официального визита в Москву председателя КНР Ху ЦЗИНЬТАО, который состоится в течение ближайшего месяца. К подписанию на саммите Москва - Пекин готовят большой пакет документов, в том числе о сотрудничестве в сфере трудовых ресурсов и гуманитарной области.

Острова отдавали при гробовом молчании

Еще одно важное историческое событие, которое отразится на дальнейшем сотрудничестве России и КНР, произошло во Владивостоке. 2 июня главы МИД подписали протокол об обмене грамотами о ратификации дополнительного соглашения между РФ и КНР о российско-китайской госгранице в ее восточной части. Говорят, работа над ним велась около 40 лет, но теперь у Китая и России нет спорных территориальных вопросов. И с момента обмена грамотами во Владивостоке соглашение вступает в юридическую силу. Так что теперь у России и КНР нет и препятствий к расширению сотрудничества.

Кстати, следующий год будет объявлен Годом России в Китае, а 2007 г. - Годом Китая в России.

Досье Соглашение определяет линию прохождения границы в районе острова Большой в верховьях реки Аргунь (Читинская область) и территории островов Тарабаров и Большой Уссурийский на Амуре. Эти два участка составляют менее 2% общей протяженности границы в 4,3 тыс. км.

Интересно, что церемония обмена грамотами проходила в полной тишине и молчании, а под конец министры и присутствующие при этом официальные лица чуть не забыли "обмыть" передачу островов. После нескольких секунд заминки, они все же пригубили фужеры с шампанским.

"Я удовлетворен, что состоялась ратификация. Мы договорились с китайским коллегой, что наши эксперты в ближайшее время приступят к рассмотрению вопросов в водохозяйственной деятельности и гидрологии", - заявил затем на брифинге Сергей Лавров.

Переговоры завершились, а значимость достигнутых во Владивостоке договоренностей, наверное, станет очевидна не сразу. Но для Владивостока и Приморья это мероприятие переоценить сложно.

Территория для контактов

Некоторые центральные СМИ выражали недоумение по поводу того, почему именно Владивосток? Но, похоже, началась-таки реализовываться идея использовать геополитические преимущества Приморья и превратить край в "территорию для контактов" с азиатскими соседями России и другими странами АТР. Стратегия краевой администрации, обозначенная как "Тихоокеанская Россия", была озвучена пару лет назад. Причем речь идет не только об информационной, но и о культурной, правовой и экономической коммуникации.

Владивосток, действительно, очень удобное место для встреч в этом регионе. Удобно С. Лаврову, имеющему 3 дня между переговорами в Токио, которые прошли 30-31 мая, и встречей в Астане, 4 июня, транзитом обсудить важные вопросы сотрудничества со стратегическими партнерами накануне заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туда входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Видимо, и двум другим министрам тоже расстояние до Владивостока из Пекина и Дели - все же покороче будет. К тому же во Владивостоке открыты генконсульства этих стран, что свидетельствует о конкретном интересе к Приморью.

Кстати, глава МИД КНР вовсе не прилетел в Приморье, как его коллеги. Из Пекина он долетел до одного из северных городов, а потом въехал к нам через погранпереход "Сосновая падь", попутно осмотрев строительную площадку приграничного торгово-экономического комплекса "Пограничный-Суйфэньхе", где наряду с традиционной торговлей будет налажено и совместное производство всевозможных товаров. Это один из самых крупных российско- китайских проектов.

Ли Чжаосин провел отдельную встречу с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ. После нее приморский губернатор сообщил журналистам: "Мы обсудили планы по укреплению сотрудничества между Приморьем и северными провинциями Китая. Министр подтвердил готовность расширять его не только в экономической сфере, но и в культуре, спорте. Мы договорились, что наши спортсмены будут участвовать в футбольных и баскетбольных кубках Азии и Китая. Я пригласил наших китайских друзей в августе на празднование Дней мира на Тихом океане. Они сообщили, что во Владивостоке на базе ДВГУ будут открывать институт Конфуция".

На вопрос корреспондента "ЗР", обсуждали ли министры вопрос о ПТЭКе, губернатор сообщил, что "Сергей Лавров и Ли Чжаосин договорились обсудить этот вопрос более подробно в Москве, чтобы федеральные власти двух стран могли более активно помогать в реализации этого очень нужного для наших стран проекта".