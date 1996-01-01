Нормативных актов набралось на блок

Администрация Владивостока завершает работу по подготовке проектов целого блока новых нормативных актов, регулирующих деятельность муниципальных органов власти, юридических лиц и граждан в сфере образования, культуры, благоустройства, экологии и иных вопросах местного значения. Уже в июне планируется рассмотреть и принять на заседании городской думы 101 такой документ.

Часть проектов местных нормативных актов уже обсуждалась депутатами и принята в первом чтении, часть документов еще только предстоит вынести на рассмотрение городских парламентариев. Среди них проекты муниципальных положений в области организации библиотечного дела, транспортного обслуживания, освещения улиц, проведения экологического контроля и т.п. Учитывая значительный объем документов и необходимость их детальной проработки депутатами, администрация города внесла предложение в Думу г. Владивостока о проведении "парламентской недели" - сессии, в течение которой будет рассматриваться весь блок новых нормативных актов.