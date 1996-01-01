Николаев готовит город к инаугурации

"Я - за Находку!" - так впервые публично озвучил свою позицию по конечной точке нефтепровода "Тайшет - Тихий океан" глава Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ на встрече с главными редакторами ведущих СМИ города. И объяснил свое мнение тем, что разделяет опасения экологов и ученых о нефтяных последствиях для экосистемы Амурского залива и краевого центра.

"ЗР" уже отмечал, что г-н Николаев не уходит от самых неприятных вопросов журналистов - то ли в силу своего характера, то ли молодости в политике. А таких вопросов было немало по болевым точкам городской жизни - дороги, парковки, земельные участки, строительные проекты и взаимоотношения с бизнесом. В частности, претензии администрации к мелкому торговому бизнесу по вопросу благоустройства торговых зон города. Как показал рейд "ЗР", владельцы таких рынков в своем большинстве не против благоустройства своих территорий, но им необходимы, с одной стороны, хотя бы эскиз застройки, чтобы вписывался в архитектурный ансамбль застройки, а с другой - гарантии в виде аренды земельного участка хотя бы на 5 лет, чтобы окупить затраты. Мэр согласился, что дешевые рынки нужны для бедных слоев населения и он не ждет от мелких торговцев супермаркетов, торговые центры надо строить из легких конструкций. Главная проблема, отметил он, неорганизованность - пусть выберут одного старшего, с кем мэрия могла бы решать вопросы. И сообщил, что в портфеле проектов мэрии - снова вернуться к обустройству остановок транспорта с помощью бизнеса - обустройство в обмен на киоск.

Не мог "ЗР" не задать и вопрос о конфликте с владельцами отеля "Хендэ", который ударил по имиджу города в глазах иностранных инвесторов. Николаев отмел обвинения в использовании административного ресурса, то бишь не рыла администрация "брустверы" вокруг отеля, это обычная "коммунальная канава" для ремонта. Конфликт интересов между городскими властями и собственниками отеля состоит в том, что город на протяжении многих лет не получает ни копейки от своей 30%-ной доли в отеле - во столько был оценен когда-то земельный участок. Какой толк нам от таких инвесторов, решили в мэрии и выставили свою долю на продажу. В ее стоимостной оценке и заключается конфликт.

Несколько прагматично и жестко, но мэра можно понять - ему весьма пригодились бы эти деньги на модернизацию убогого общественного транспорта. И редакторы даже смутили мэра, поинтересовавшись в лоб, какого подарка - новый трамвай или троллейбус - он ждет от мэра Москвы Лужкова, который обещался сам быть на праздновании 145-летия Владивостока. Ведь запуск уникального и многострадального фуникулера в дни празднования отнюдь не скрасит состояние общественного транспорта города.

Конечно, сегодня мэрия Владивостока в авральном режиме чистит "фасад" Владивостока - ремонтирует дороги и фасады домов, благоустраивает площадки и улицы, готовясь к визиту российских и зарубежных мэров. И это на руку горожанам. Собственно, для мэра Николаева состоится как бы еще одна инаугурация - признание его равным среди высоких коллег.