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Администрация Приморского края ответит за отопительный сезон
На эту неделю запланирована насыщенная работа в комитетах Законодательного собрания Приморского края.
В планах на 7 июня - заседание комитета по экономической политике и собственности. Депутаты рассмотрят законопроекты "О внесении изменений в Закон Приморского края "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере", "Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае", "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевой целевой программе "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края" на 2005г". В повестке комитета отчет администрации края об итогах прохождения отопительного периода 2004-2005 г., а также информация о ходе реализации в январе-апреле 2005 г. краевых целевых программ "Электронное Приморье" и "Квартира молодой семье".
В среду, 8 июня, состоится заседание комитета ЗC ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Комитет рассмотрит отчет об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов РФ за I квартал 2005 г. и проект закона "Об исполнении краевого бюджета за 2004 г.".
Депутаты обсудят также законопроекты "О ратификации (утверждении) договора о консолидации и реструктуризации задолженности бюджета Приморского края перед федеральным бюджетом от 31 декабря 2004 г. № 01-01-06/04-217", "Об административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства Приморского края", "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", "О внесении изменений в статью 2 Закона Приморского края "О налоге на игорный бизнес", "О внесении изменений в статью 8 Закона Приморского края "О транспортном налоге".
Кроме того, в этот же день состоится заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов и блок вопросов, касающихся реорганизации системы начального профессионального образования в крае.
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