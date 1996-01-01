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Общественное несогласие Владивостока
Серьезную тактическую ошибку допустили обе ветви городской власти, отрядив своих представителей на процедуру подписания Договора об общественном согласии и социальном партнерстве, состоявшуюся 1 июня в зале заседаний Думы Владивостока.
Подписание договора было инициировано Общественной палатой Владивостока, а буквально накануне первый заместитель городского главы Константин СТОЦЕНКО и председатель думы Виталий СУББОТИН оказались единодушны во мнении, что подписывать договор с организацией, не имеющей юридической регистрации, им вроде бы как не к лицу. Однако на конференцию по этому поводу прибыли и Стоценко, и группа депутатов во главе с заместителем городского спикера Глебом КЛОКОВЫМ. Наверно, хотели разобраться на месте, что же представляет собой Общественная палата Владивостока.
Оказалось, что это не группка обнаглевших самозванцев, а уже целое сообщество зарегистрированных в установленном порядке общественных объединений и некоммерческих организаций. Таким образом, городские власти невольно и сами поспособствовали признанию общественно-политической силы, которую они до сих пор успешно игнорировали. Но поскольку договор они изначально подписывать не собирались, то в ход пошли неподготовленные контрмеры в лице депутата Александра Приходько, традиционно исполнившего провокационное соло.
Выглядел при этом депутат, чья "мясная" ипостась давно уже является притчей во языца, настолько неприлично, что его вынуждена была осадить коллега Галина МЕДВЕДЕВА. К чести Константина Стоценко, представлявшего городскую администрацию, после совершенной ошибки в связи со своим появлением на конференции он вел себя тактически более грамотно - молчал, как рыба, и также молча удалился, не дожидаясь процедуры подписания договора. Но дело, как говорится, сделано. Свои подписи под документом поставили представители СПС, "Яблока", ВКПБ, ЛДПР, а также несколько десятков общественных организаций и объединений.
Однако радоваться этой небольшой победе общественности города, наверно, преждевременно. Во-первых, подписанты договора и без того уже имели общий координирующий центр в виде Общественной палаты, а потому усиления роли гражданского общества краевой столицы ожидать, наверно, сложно. Во-вторых, существовали стратегические ходы, которые могли бы втянуть городские власти в хоть какие-то отношения с общественностью, но участники конференции их не использовали.
Это замечание касается прежде всего содержания договора, который грешит отдельными шероховатостями. Устранить их при таком солидном собирательном штабе юристов, числящемся за общественными организациями, наверно, было бы не сложно. А ведь именно это обстоятельство Константин Стоценко называл одним из факторов, повлиявшим на отказ городской администрации подписать договор.
Не добавили общественного энтузиазма представителям городских властей и развернувшиеся на конференции политические дебаты насчет ситуации в стране с элементами антиправительственных, антигубернаторских и антимэрских высказываний - не совсем к месту и целям конференции. У вас еще договор не подписан, а вы уже обозначаете формат будущих отношений. Ну, и, наконец, вполне вероятно, что разговор между властью и общественностью мог бы сложиться совсем по-другому, если бы Общественную палату возглавляли люди с более известными в крае и городе именами. То есть лично мы ничего не имеем против нынешних сопредседателей Общественной палаты Виктора ЛАВРЕНЦОВА и Андрея АРДАШЕВА, но для действующих городских чиновников и депутатов слово "авторитет" зачастую имеет определяющее значение.
Впрочем, эти критические замечания следует примерять на действительную готовность власти к диалогу с общественностью. Но до сих пор власть не предоставляла никаких доказательств своего искреннего желания поучаствовать в подобном диалоге. Поэтому, несмотря, на обозначенные ошибки и казусы, полагаем, что подписание договора об общественном согласии, несомненно, имело очень важное значение. И дело тут не только во взаимоотношениях власти и общественности Владивостока. Исторический момент истины заключается в перспективах реализации президентской идеи об общественных палатах. Будет ли эта система создаваться по образу и подобию пресловутой вертикали власти сверху или вырастать снизу, благодаря энтузиазму таких людей, как Виктор Лавренцов и Андрей Ардашев.
Не хотелось бы и идею общественных палат превратить в очередную профанацию демократических свобод, когда рядом с любым губернатором и мэром мелькают на телеэкранах одни и те же обласканные властью "общественники", от деятельности которых гражданскому обществу ни жарко, ни холодно.
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