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Депутатов заботят льготники и бюджетники

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Законодательного собрания продолжают работать над изменениями в закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" и в закон "Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета".

Напомним, что в закон о краевых льготниках, принятый в декабре 2004 г., уже вносились изменения, касающиеся как порядка выплаты денежной компенсации льготникам, так и его размера. Сейчас ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий увеличена с начала года на 100 руб. и составляет соответственно 300, 400 и 300 руб.

По предложению ряда депутатов прорабатывается вопрос об увеличении выплат всем вышеперечисленным категориям льготников до 500 руб. В случае принятия Законодательным собранием этой поправки на ее реализацию до конца текущего года потребуется дополнительно 276 млн руб. Члены комиссии считают, что возможность повышения стоит обсуждать, поскольку край вполне может рассчитывать на дальнейшую помощь из федерального бюджета.

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