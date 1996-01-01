Копыловский проект приняли

Очередное заседание Думы Владивостока, состоявшееся 31 мая, пожалуй, окончательно развеяло сомнения в том, что нынешний городской парламент является самостоятельной политической силой. И отзыв отдельных депутатов - например, Александра ПРИХОДЬКО - в этом положении вещей ничего кардинально не изменит.

Проблема в том, что Дума Владивостока не изобретает велосипед, встраиваясь в технологическую цепочку принятия решений исполнительной властью города. Она всего лишь копирует заданный на федеральном уровне алгоритм отношений между законодателями и исполнителями и в этом смысле вполне адекватна политическим реалиям сегодняшних дней.

Одно время, казалось, что изначальная разница в интересах депутатов будет способствовать созданию действительно коллегиального органа представительной власти Владивостока. Но, как выяснилось, даже самые разные интересы легко привести к единому знаменателю, если задействовать универсальный числитель - материальный.

Мы, конечно, свечку при столь нехитрых математических процедурах не держали, но другого объяснения предсказуемой депутатской работе не находим.

В залоге у лоббистов

Возвращаясь к прошедшей сессии, в частности, почему-то изначально присутствовала уверенность, что депутаты примут проект положения "О залоговом фонде" в первом чтении и не станут даже рассматривать многострадальное положение о ТОСах (территориальном общественном самоуправлении). А все потому, что городская администрация усиленно лоббировала первый вопрос и категорически возражала против второго. То есть, в принципе, на любом заседании городской думы достаточно выслушать замечания по повестке первого заместителя мэра Константина СТОЦЕНКО, чтобы тут же набросать практически точный отчет об итогах очередной депутатской сессии.

Депутаты, которые пытаются при этом обосновать свою проадминистративную позицию, чтобы сохранить лицо перед избирателями, выглядят, по меньшей мере, забавно. Уважаемая Галина МЕДВЕДЕВА, например, заявила, что с удовольствием рассмотрела бы положение о ТОСах, если его довести до ума в юридическом плане.

Однако при этом проголосовала за проект "О залоговом фонде", который в нынешнем виде с юриспруденцией связан так же, как балерина с работой ассенизатора. Об этом, кстати, заявил и присутствовавший на заседании прокурор Ленинского района Владимир ХИЖИНСКИЙ, но его мнение так же, как и мнение одного из противников проекта - депутата Александра ЮРТАЕВА, дума проигнорировала.

Чтобы понять трагикомизм ситуации, достаточно вспомнить, что положение "О залоговом фонде" предлагалось думе еще три года назад за подписью мэра Юрия КОПЫЛОВА.

- Это был мертворожденный проект, являвшийся элементом политического пиара городской администрации накануне форума АТЭС, - вспоминает депутат городской думы прошлого созыва Герман ЗВЕРЕВ. - Мы даже не стали его рассматривать, поскольку, во-первых, залоговые фонды не имеют под собой достаточной правовой основы. Единственные правовые нормы, регулирующий этот вопрос, содержатся в Гражданском кодексе, но этого явно недостаточно. Во-вторых, практика залоговых фондов в нашей стране практически отсутствует. Аналогичный случай имел место только в Перми, где был заключен контракт с французской фирмой на модернизацию водного хозяйства города. Но фонд создавался под конкретный проект, и в качестве залога выступало не муниципальное имущество, а платежи населения. Ну и, наконец, в-третьих, положение с юридической точки зрения было написано крайне неряшливо. Мы предложили городской администрации его доработать, но после форума АТЭС мэр о нем тут же забыл.

"ЗР" не случайно обратился за комментарием к экс-депутату, поскольку нынешнее положение о залоге никаких изменений за прошедшие три года не претерпело.

Константин Стоценко в своем выступлении и сам подчеркнул, что администрация не вносит ничего нового, а просит рассмотреть проект, который уже находится в думе. Кстати, и в федеральном законодательстве на этот счет также никаких изменений не произошло. Наверно, потому, что практика залоговых фондов исчерпала себя еще в 96-97 гг. и не нуждается в каком-либо законодательном сопровождении по стране в целом. Кроме Владивостока.

Вертикаль без самоуправления

Почему "мертворожденный проект" вдруг оказывается востребованным во Владивостоке, становится понятным, если проанализировать причины депутатского саботажа положения о ТОСах. Большинство депутатов в один голос вторят заместителю начальника управления по содержанию жилого фонда Евгении МАЙОРОВОЙ о том, что положение несовершенно. О "совершенстве" другого проекта мы вам уже говорили. Получается, что дело тут не в юридических тонкостях, а в конфликте концепций.

И, действительно, появление ТОСов во многом нивелирует значение залогового фонда, который будет ограничен в выборе инструментов такой инвестиционной политики. Впрочем, проблема тут не в инвестициях, а в том, что львиная доля городского имущества при ТОСах, прежде всего в системе ЖКХ, отправляется в автономное от городской администрации плавание.

Между тем, как показала недавняя реорганизация ЖКХ города, у чиновников свои планы на это хозяйство, и если присмотреться поближе, то с интересами горожан они вряд ли совпадают. Как известно, отныне ЖКХ Владивостока переходит в введение управляющих компаний. 6 мая прошел соответствующий конкурс, который и определил победителей. Жилищно-ремонтных организаций с богатым опытом и традициями среди победителей не оказалось. По нашей информации, они и не принимали участие в конкурсе. Будущие "управленцы" были зарегистрированы как самостоятельные организации в конце апреля и, кроме стандартного набора необходимых для участия в конкурсе документов, за душой ничего не имели. Например, учредителем компании, которая будет заниматься ЖКХ Советского и Первореченского районов числится некий г-н ГАЕВ. В Ленинском и Первомайском районах коммунальную ношу изъявил желание взвалить на себя г-н СКЛЯРОВ.

Извиняемся, конечно, за некоторую ироничность фразы "некий господин", но мы и в самом деле не знаем, с кем имеем дело, поскольку на коммунальной ниве с обоими товарищами до сих пор не сталкивались. Полагаем, что и не столкнемся, поскольку, кроме бизнес-проекта по разделению полномочий, пока ничего не просматривается.

Комбинация с маржой

По сути, созданы порайонные контролирующие надстройки к уже существующей системе. Коммуналкой при этом будут заниматься те, кто и занимался, а функциональная нагрузка управляющих компаний может ограничиться двумя рабочими кабинетами с одним компьютером. Итог столь непонятной, на первый взгляд, комбинации заключается в том, что за свои контролирующие функции управляющие компании будут получать определенный процент с "коммунального" бюджета. По предварительной информации, 3%. Немного? Ну, это как посчитать.

В 2002 г., например, городской бюджет ЖКХ составлял 560 млн руб. В 2005 г., с учетом увеличения тарифов и сбора платежей, по оценкам специалистов, он может составить около миллиарда рублей. То есть "маржа" управляющих компаний вполне реально может зашкалить за 30 млн руб. Миллион долларов практически из воздуха. Точнее, из наших с вами карманов. При такой прямой зависимости размера оплаты услуг управляющих компаний от коммунального оборота, понятно, что в снижении издержек на содержание ЖКХ они не заинтересованы. У ТОСов или других самоорганизаций рядовых налогоплательщиков кардинально противоположные цели. Причем они вольны самостоятельно заключать договоры с подрядчиками в обход управляющих компаний. А это уже прямые потери бизнес-проекта городской администрации в системе ЖКХ. Стоит ли удивляться, что на заседаниях Думы Владивостока побеждают "мертворожденные проекты" по централизации управления городским имуществом и неизменно терпят поражение любые попытки самоорганизации рядовых жителей краевого центра.

Но не все так безнадежно. Во-первых, такая политика городских властей в соавторстве с думой противоречит прежде всего президентской установке на максимальное самоуправление граждан. Это означает, что она имеет свои пределы, за которыми свое веское слово должна сказать прокуратура. И говорит, кстати, как показало выступление прокурора Владимира Хижинского на сессии. Во-вторых, то же положение о ТОСах все равно будет принято, поскольку оно прописано в федеральном законодательстве. Пусть даже не до конца года.

Но это уже претензии не к прокуратуре и федералам, а к самим избирателям.

Особенно тем, кто торгует своими голосами на выборах всех уровней, а потом жалуется на рост тарифов или монетизацию льгот. Думать надо. Желательно головой, а не желудком.