Глава китайского МИДа завернул в Пограничный

Если министры иностранных дел из Индии и Кореи прибыли на встречу в Приморье самолетом, то глава МИД Китая добирался во Владивосток автомобилем через "Сосновую падь".

Г-н Ли ЧЖАОСИН хотел своими глазами посмотреть будущую российско-китайскую (или, вернее, китайско-российскую?) открытую зону в приграничье.

Хотя формально проекту Приморского торгово-экономического комплекса юридический статус особой экономической зоны еще не придан, работы на строительной площадке идут с двух сторон границы.