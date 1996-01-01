Подведены предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления городских и сельских поселений Приморского края, состоявшихся в минувшее воскресенье 29 мая.

Напомним, в этот день в Приморье на территории 21 муниципального района из 22-х действующих проводились выборы депутатов представительных органов и глав городских и сельских поселений. Жителям края предстояло выбрать 142 главы и 1400 депутатов органов местного самоуправления первого уровня.

По словам председателя Избирательной комиссии Приморского края Сергея КНЯЗЕВА, выборы прошли организованно. В среднем по краю явка избирателей составила 50%. Наименьшую активность - 26% - проявили избиратели Чугуевского района. Больше всего - 70% избирателей пришли на участки в Красноармейском и Дальнереченском районах. Результатов по выборам депутатов первого уровня пока нет. Это связано с тем, что система ГАС "Выборы" на них не использовалась. Главы избраны в 69 городских и сельских поселениях. В 67 городских и сельских поселениях предстоит второй тур выборов. И только в 6 городских и сельских поселениях будут проводиться повторные выборы. 29 мая на территории 4-х муниципальных районов второго уровня одновременно проводились выборы глав. Ни один из кандидатов не набрал квалифицированного большинства голосов, а в Кавалеровском районе большинство избирателей выбрали позицию "против всех". По предварительным результатам в муниципальных образованиях Спасский, Пожарский и Черниговский район будет назначен второй тур. В Кавалеровском районе будут проведены повторные выборы.