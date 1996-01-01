"Невыходные" в Корее

С 1 июня члены экипажей российских судов не смогут сходить на берег в Южной Корее с паспортом моряка.

Пресс-служба МИД России сообщила, что в связи со вступлением в силу новых правил паспортного режима теперь для этого необходимо иметь при себе загранпаспорт.

Сейчас многие жители Дальнего Востока РФ посещают города Южной Кореи, пользуясь паспортом моряка не только как члены экипажей судов, но и в качестве предпринимателей. Граждане РФ могли устроиться на работу в Южной Корее также по паспорту моряка.