Министры иностранных дел встречаются во Владивостоке

Владивосток вновь становится местом, где делают большую политику. С 1 июня здесь началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии.

Они обсудят вопросы региональной безопасности и стабильности, реформу ООН, сотрудничество в энергетике и торговле и другие актуальные вопросы.

Глава МИД России Сергей ЛАВРОВ прибудет во Владивосток из Токио, где он с 31 мая находится с официальным визитом. Цель визита - переговоры с министром иностранных дел Японии г-ном Нобутакой МИТИМУРОЙ и бывшим премьер-министром Японии Иосиро МОРИ, сопредседателем российско-японского "Совета мудрецов", в рамках которых, возможно, определятся сроки визита Президента РФ Владимира ПУТИНА в Японию.

Встречи трех министров пройдут в Доме переговоров, где в ноябре 1974 г. состоялась историческая встреча лидеров СССР и США -Леонида БРЕЖНЕВА и Джеральда ФОРДА, в ходе которой были достигнуты российско-американские договоренности, легшие в основу соглашения об ОСВ-2.