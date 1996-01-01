Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Перевозные войны. Эпизод ...й
25 мая на очередном заседании Законодательного собрания края вопрос о строительстве нефтепровода Тайшет бухта Перевозная обсуждался почти в самом конце сессии, после 17 часов, когда депутаты уже порядком устали от бюджетных дебатов. Возможно, поэтому, так как не хочется верить, что сознательно, обсуждение вопроса прошло довольно невнятно.
Не было ни представителей "Транснефти", ни самого Семена ВАЙНШТОКА, хотя он значился выступающим. Так и не прозвучало внятно, когда же "Транснефть" ответит на вопросы депутатов, хотя в апреле ее представитель говорил о мае, а теперь вроде речь идет о готовности ТЭО в июне.
Из 20 отпущенных минут большая часть времени ушла на повторение отчета председателя по экономической политике и собственности ЗС Анатолия ЧИСТЯКОВА, с которым он уже выступал на комитете (подробнее в "ЗР" от 24.05.2005). Снова были показаны малоинформативные любительские слайды нефтетерминала и его окрестностей, а остальное время съели уже звучавшие вопросы и заявления в поддержку терминала.
На слушаниях присутствовал профессор Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, которого директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Петр БАКЛАНОВ уполномочил рассказать и показать альтернативные бухты. Он специально к сессии, по просьбе депутатов, подготовил таблицу, в которой по ряду параметров сравнил бухту Перевозная с семью другими бухтами - Безымянной (Уссурийский залив), Усть-Соболевской, заливами Стрелок и Владимира, а также бухтами Козьмино, Врангеля и островом Лисьим в заливе Находка.
Учитывалась возможность использования танкеров дедвейтом 300 тыс. тонн неледового класса, открытость штормам, продолжительность ледового периода, глубины моря, необходимость дноуглубительных работ, наличие береговой инфраструктуры, инженерно-геологическая база для размещения терминала, расстояние до железной дороги, экологические последствия и даже внешнеполитические факторы. Так вот, по совокупности факторов даже не специалисту видно, что Перевозная - самая неподходящая бухта по сумме рисков и возможного экологического ущерба.
Профессор Преображенский готов был подкрепить таблицу демонстрацией наглядных карт, но депутаты, ратуя за соблюдение регламента, дискуссию свернули и слова ему не дали, хотя его презентация, которую он устроил потом в коридоре, заняла 3-4 минуты и отличалась четкостью формулировок.
Не дали слово и к. г. н., ст. научному сотруднику ТИГ ДВО РАН Ивану АРЗАМАСЦЕВУ, побывавшему в Приморске. Вот что он сказал корр. "ЗР":
- На заседании прозвучала информация только о плюсах терминала, но мне не дали сказать о минусах, а они есть. Да, "Транснефть" - компания мирового класса и умеет работать: на терминале действительно все стерильно, но в пределах зоны ответственности компании, а это всего 3,8 км. Ну, допустим, у нас она будет больше - 4 или даже 6 км, но не весь же Амурский залив! А если танкер сядет на мель за пределами зоны? Кто будет это расхлебывать? Да, у "Транснефти" в три раза жестче требования к наличию балластных веществ в воде, которую танкеры сбрасывают перед забором нефти. Но они ведь сбрасывают ее прямо в залив! И из этих миллиграммов за год наберется 3-4 тонны нефти. И это без всяких аварий! А она очень негативно влияет на репродуктивные функции всего живого. Так что, может, и не в первые годы, но неизбежно постепенное сокращение популяций в нашем заливе...
В общем, депутаты приняли очень обтекаемое по формулировкам постановление, куда даже не захотели включить по предложению Сергея СИДОРЕНКО пункт о том, чтобы довести информацию по альтернативным вариантам до сведения правительства. Но в нем содержится ряд рекомендаций "Транснефти" и администрации Приморского края. Первой предложено посмотреть-таки альтернативы Перевозной, ну и представить расчеты о доходах бюджета края. Администрации края рекомендовано добиться регистрации в крае, разработать стандарты, нормативы и правила в области охраны водных объектов.
Вроде все неплохо, но настораживает фраза, сказанная спикером ЗСПК Сергеем СОПЧУКОМ в ходе обсуждения предложений и пожеланий к "Транснефти": "...С нами могут согласиться, а могут и нет. Юридических последствий принятие постановления не влечет".
А захочет ли "Транснефть" прислушаться к рекомендациям, не имеющим юридической силы и тратить деньги на поиск альтернативы бухте Перевозная?
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста