Перевозные войны. Эпизод ...й

25 мая на очередном заседании Законодательного собрания края вопрос о строительстве нефтепровода Тайшет бухта Перевозная обсуждался почти в самом конце сессии, после 17 часов, когда депутаты уже порядком устали от бюджетных дебатов. Возможно, поэтому, так как не хочется верить, что сознательно, обсуждение вопроса прошло довольно невнятно.

Не было ни представителей "Транснефти", ни самого Семена ВАЙНШТОКА, хотя он значился выступающим. Так и не прозвучало внятно, когда же "Транснефть" ответит на вопросы депутатов, хотя в апреле ее представитель говорил о мае, а теперь вроде речь идет о готовности ТЭО в июне.

Из 20 отпущенных минут большая часть времени ушла на повторение отчета председателя по экономической политике и собственности ЗС Анатолия ЧИСТЯКОВА, с которым он уже выступал на комитете (подробнее в "ЗР" от 24.05.2005). Снова были показаны малоинформативные любительские слайды нефтетерминала и его окрестностей, а остальное время съели уже звучавшие вопросы и заявления в поддержку терминала.

На слушаниях присутствовал профессор Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, которого директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Петр БАКЛАНОВ уполномочил рассказать и показать альтернативные бухты. Он специально к сессии, по просьбе депутатов, подготовил таблицу, в которой по ряду параметров сравнил бухту Перевозная с семью другими бухтами - Безымянной (Уссурийский залив), Усть-Соболевской, заливами Стрелок и Владимира, а также бухтами Козьмино, Врангеля и островом Лисьим в заливе Находка.

Учитывалась возможность использования танкеров дедвейтом 300 тыс. тонн неледового класса, открытость штормам, продолжительность ледового периода, глубины моря, необходимость дноуглубительных работ, наличие береговой инфраструктуры, инженерно-геологическая база для размещения терминала, расстояние до железной дороги, экологические последствия и даже внешнеполитические факторы. Так вот, по совокупности факторов даже не специалисту видно, что Перевозная - самая неподходящая бухта по сумме рисков и возможного экологического ущерба.

Профессор Преображенский готов был подкрепить таблицу демонстрацией наглядных карт, но депутаты, ратуя за соблюдение регламента, дискуссию свернули и слова ему не дали, хотя его презентация, которую он устроил потом в коридоре, заняла 3-4 минуты и отличалась четкостью формулировок.

Не дали слово и к. г. н., ст. научному сотруднику ТИГ ДВО РАН Ивану АРЗАМАСЦЕВУ, побывавшему в Приморске. Вот что он сказал корр. "ЗР":

- На заседании прозвучала информация только о плюсах терминала, но мне не дали сказать о минусах, а они есть. Да, "Транснефть" - компания мирового класса и умеет работать: на терминале действительно все стерильно, но в пределах зоны ответственности компании, а это всего 3,8 км. Ну, допустим, у нас она будет больше - 4 или даже 6 км, но не весь же Амурский залив! А если танкер сядет на мель за пределами зоны? Кто будет это расхлебывать? Да, у "Транснефти" в три раза жестче требования к наличию балластных веществ в воде, которую танкеры сбрасывают перед забором нефти. Но они ведь сбрасывают ее прямо в залив! И из этих миллиграммов за год наберется 3-4 тонны нефти. И это без всяких аварий! А она очень негативно влияет на репродуктивные функции всего живого. Так что, может, и не в первые годы, но неизбежно постепенное сокращение популяций в нашем заливе...

В общем, депутаты приняли очень обтекаемое по формулировкам постановление, куда даже не захотели включить по предложению Сергея СИДОРЕНКО пункт о том, чтобы довести информацию по альтернативным вариантам до сведения правительства. Но в нем содержится ряд рекомендаций "Транснефти" и администрации Приморского края. Первой предложено посмотреть-таки альтернативы Перевозной, ну и представить расчеты о доходах бюджета края. Администрации края рекомендовано добиться регистрации в крае, разработать стандарты, нормативы и правила в области охраны водных объектов.

Вроде все неплохо, но настораживает фраза, сказанная спикером ЗСПК Сергеем СОПЧУКОМ в ходе обсуждения предложений и пожеланий к "Транснефти": "...С нами могут согласиться, а могут и нет. Юридических последствий принятие постановления не влечет".

А захочет ли "Транснефть" прислушаться к рекомендациям, не имеющим юридической силы и тратить деньги на поиск альтернативы бухте Перевозная?