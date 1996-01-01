Дорожный вопрос владивостокского мэра

На ремонт дорог Владивостока выделены дополнительные денежные средства - 20 млн руб. Об этом сообщил глава города на совещании с руководителями автотранспортных предприятий.

По словам Владимира НИКОЛАЕВА, к дню 145-летия Владивостока будет завершен ремонт 54 основных магистралей города, где произведут ямочный и капитальный ремонт. В число этих объектов вошли и участки дорог по Океанскому проспекту (от кольца Первой Речки до Покровского парка), по ул. Русской и Тухачевского, где работы уже ведутся, а также по ул. Спортивной, к восстановлению проезжей части которой приступят в ближайшее время. Вместе с тем, предложил глава краевого центра, представители компаний-перевозчиков могут также вносить свои предложения по реконструкции тех магистралей и внутриквартальных территорий, по которым проходят маршруты движения их автобусов.

Кроме того, В. Николаев заявил, что уже дал указания управлению транспорта начать работу по заключению договоров с компаниями-перевозчиками на 2006 г. Документ заключат со всеми ныне действующими автотранспортными предприятиями, которые показали нормальную работу на рынке пассажирских перевозок и продемонстрировали свое стремление к повышению качества обслуживания пассажиров.