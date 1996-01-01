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Сельский обход губернатора
Губернатор Сергей ДАРЬКИН продолжает серию рабочих поездок по краю. На прошлой неделе он посетил Партизанский городской округ, Партизанский и Лазовский районы.
Лазовский и Партизанский - сельские районы. Поэтому губернатор на встречах с местными жителями особенное внимание уделил итогам и перспективам работы сельскохозяйственного комплекса Приморья. "Моя основная задача как губернатора - улучшение качества жизни моих земляков. И именно эту задачу я ставлю перед администрацией края, - подчеркнул С. Дарькин. - Что же касается сельского хозяйства, то здесь за последние три года рост валового производства продукции составил в среднем 7,5% в год. Важным итогом считаю сокращение убыточных предприятий с 67 до 37%. Сегодня реализуется очень важная программа краевого лизинга. Она позволит за несколько лет практически полностью технически модернизировать отрасль. В рамках этой программы в лучшие сельскохозяйственные предприятия края передано 1 338 единиц различной техники стоимостью 770 млн руб.".
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