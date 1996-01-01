Главный избиратель

Одним из основных признаков авторитарной власти - когда наиболее значимые решения по внутренней политике принимаются за закрытыми дверями и не имеют ничего общего с публичными декларациями.

В распоряжение "ЗР" попала весьма любопытная стенограмма совещания помощника дальневосточного полпреда Александра ДРОЗДОВА с представителями пресс-служб силовых структур ДВФО. На совещании он весьма откровенно расшифровывает сокровенный смысл президентского послания для непосвященных.

- В стране идет становление новой политической системы, - заявил, в частности, Александр Дроздов. - В 2007 г., год выборов Госдумы, мы войдем с одной главной политической силой страны. Она называется "Единая Россия". Говорю об этом открытым текстом. Те, кто все еще считает себя вне политики, пусть делают правильные выводы. Сейчас идет усиление партии, к руководству приходят люди, готовые привести ее к победе в 2007 г. Они сделают "Единую Россию" той партией, которая будет без проволочек проводить через правительство президентские законы и инициативы. И не надо этого бояться.

Вот так. Не добавить, не убавить - как говорится. Мы вообще-то и не боимся.

Опасаемся только немного за здоровье будущей главной политической силы страны, с которой уже три года обращаются как с ребенком, больным церебральным параличом.

Лично у меня не вызывает особых восторгов то, что главной партией страны назначено аморфное образование, которое не может сделать ни одного самостоятельного шага без помощи административного ресурса. Это, скорее, не сила, а слабость. И куда эта слабость может завести, одному богу известно.

Впрочем, если без лирики, то усиление единороссов на местах, действительно, происходит. Так, руководителем хабаровского отделения партии избран начальник главного управления Минюста на Дальнем Востоке Юрий ГУЛЯБИН. Думается, что теперь вице-губернатор Юрий ПОПОВ, курирующий партию в Приморье, надежно застрахован от обвинений в использовании служебного положения как в повседневной деятельности регионального политсовета "ЕР", так и на выборах в 2007 г.

Такая страховка необходима не только на случай происков оппонентов, но и во избежание юридически оформленных претензий электората. Правда, по смыслу высказываний Александра Дроздова оснований для подобных претензий просто быть не может, поскольку выборы проводятся не для рядовых избирателей.

- У нас в стране 140 млн избирателей, - сказал помощник дальневосточного полпреда. - Но есть один избиратель, наказы-инициативы которого для всех нас главнее. Их выполнению должны быть подчинены интересы всех ветвей и органов власти, которые для большего единения должны стать партийными.

Кстати, насчет одного главного избирателя мы и без того догадывались. Не понятно только, к чему весь этот цирк с рассуждениями о либерализме и демократии. Для Европы что ли?