На районном уровне пока без жалоб

Минувшее воскресенье оказалось урожайным на выборы. Они стали самыми массовыми за всю историю и прошли в 21 из 22 районов края. В 142 муниципальных образованиях выбирали глав городских и сельских поселений и депутатов на местах.

Как сообщила "ЗР" заместитель председателя избирательной комиссии Приморского края Татьяна ВЯЛОВА, в целом выборы прошли спокойно и в большинстве районов состоялись. Ни одной жалобы в избирательные комиссии не поступало. На редкость высокой оказалась явка - до 60% в среднем по краю. Как обычно, сельских жителей, исполнивших свой гражданский долг, было больше, чем городских. В ряде районов выборы глав пройдут повторно.

Путаница возникла с голосованием за депутатов - впервые использовался принцип многомандатного голосования и люди часто не знали, что можно выбрать сразу несколько человек из предложенных.

Тем не менее депутатов выбрали уже практически везде, так как, в отличие от выборов глав в органы местного самоуправления, порог явки здесь не предусмотрен.