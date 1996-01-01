Выбор Резиденции

На очередном заседании Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" принято решение обратиться к руководству страны с предложением ускорить доработку и принятие ФЗ "Об административно-территориальном устройстве...". О том, связана ли необходимость определения правового статуса территориальных единиц с реформой местного самоуправления, корреспондент "ЗР" спросил у председателя комитета по госстроительству, депутата Законодательной думы Хабаровского края Александра ПЕТРОВА.

- Конечно, связана, но не напрямую. Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления..." вступит в силу с 1 января 2006 года независимо от принятия или непринятия Госдумой ФЗ "Об административно-территориальном устройстве...". Просто мы увидели неопределенность. Ну, например, мунобразование поселок Корфовский - это территориальное образование, но в нем еще семь населенных пунктов с разными статусами, и как здесь решать вопросы льготирования, налогообложения, определения собственности, стоимости земель? Нынешнее законодательство не дает ответа на этот вопрос. Еще загодя мы пытались разработать закон территориального устройства Хабаровского края, но сразу столкнулись с проблемами.

- А с коллегами по региону разработки сравнивали?

- Да, и обнаружилась такая палитра мнений! Если у нас с Амурской областью позиции совпали, то Сахалин пытался "изобретать". Особенное видение территориального устройства есть и на Камчатке, и в Республике Саха. С одной стороны, это неизбежно, но если говорить о единообразии, то в Законе "Об общих принципах организации местного самоуправления..." все определено и прописано, а в административно-территориальном направлении общих принципов на сегодня нет.

- И каковы перспективы у так необходимого законопроекта? Если не ошибаюсь, его разработки были в Правительстве РФ.

- Да, его разработали еще полтора года назад, но где он находится сейчас - вопрос. Он не идеален, но, извините, в первом чтении сейчас принимают законы гораздо менее проработанные. А реформа самоуправления идет своим чередом, и есть моменты, которые желательно урегулировать еще до 1 января.

Например, возьмем поселок Маго Николаевского района. В свое время - городское поселение с мощной производственной базой. Сейчас его и селом-то назвать трудно с учетом экономического потенциала, а статус остался. Отсюда - проблемы с льготами врачам и учителям. И таких населенных пунктов у нас немало.

Или возьмем два муниципальных образования - Охотск и поселок Резиденция с тремя сотнями жителей. Расстоянием между ними 12 км. Зачем нужна такая административная единица, как Резиденция? И хотя 131-й закон позволяет объединиться, в отсутствие административно-территориальных правил игры после объединения люди будут иметь проблемы, и не только с предоставлением льгот.

- Александр Андреевич, проблемы жителей Резиденции могут показаться каплей в море по сравнению с проблемами краевого бюджета в 2006 году...

- Не совсем так. С точки зрения структуры, взаимоотношений бюджетов края, районов и муниципальных образований больших проблем здесь не вижу. Мы фактически в этом году уже работаем в новой системе, и никаких "открытий" в 2006 году не будет. Но с практической точки зрения реализации, формирования и исполнения бюджетов на местах мы с проблемами уже столкнулись.

Действительно, наши мунобразования на уровне поселков, сел раньше не имели бюджетов, а очень скоро таковые будут... Люди не готовы с точки зрения понимания, практики и подготовки. Хороших специалистов найти сложно. Поэтому мы - и дума, и правительство края - в течение уже двух лет учим, готовим людей, чтобы не было пробуксовки механизма.

- Именно в связи с этим и были перенесены выборы на апрель?

- Конечно, запас времени необходим. Представьте, что сейчас декабрь, а в семи муниципальных образованиях по результатам выборов не полномочны представительные органы власти? Бюджета нет, все. А так - есть время провести довыборы. И, как меня ни критиковали, я считаю, мы сделали правильно, назначив выборы на весну. И думаю, те 28 глав хабаровских районов, которые были моими оппонентами, сегодня уже изменили точку зрения на эти процессы.

- Александр Андреевич, в заключение попрошу вас мысленно вернуться на пару лет назад. Сейчас-то никто не ставит под сомнение необходимость реформы местного самоуправления, а вначале разные голоса раздавались...

- Знаете, много у нас за последнее время реформ начиналось: здравоохранения, образования, и ничего доброго они людям не принесли. А реформа местного самоуправления, кроме того, что она однозначно цементирует государство, заставляя участвовать всех и каждого в управлении, еще и позволяет людям решать проблемы самим. Надоело сельчанам жить в грязи - заасфальтировали улицу. Сами решили, и кивать не на кого. И это главное достижение закона об общих принципах организации местного самоуправления, при всех его недостатках.