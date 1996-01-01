В Хабаровском крае - новый инспектор

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константин ПУЛИКОВСКИЙ назначил нового главного федерального инспектора в Хабаровском крае. Им стал Виктор ПАРХОМЕНКО.

До назначения на должность в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ДВФО В. Пархоменко работал в правоохранительных органах Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, возглавлял управления налоговой полиции по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу, с 2003 года работал начальником Главного управления Госнаркоконтроля России по ДВФО.