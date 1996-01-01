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Новые старые замы мэра
Распоряжением главы Владивостока Владимира Николаева на должность первого заместителя главы администрации города Владивостока назначен Николай КОРОЛЕВ.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, он будет курировать работу таких структурных подразделений, как управление муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства, управление муниципальных экологических программ, мониторинга и контроля, управление информационных технологий, безопасности и связи. Среди первых поручений главы Владивостока, данных Николаю Королеву на сегодняшнем аппаратном совещании, - разработка системы "одного окна" для предпринимателей. Такой принцип позволит ускорить и упростить процесс получения разрешительных документов на осуществление строительства или аренды муниципальной земли во Владивостоке.
ДосьеКоролев Николай Анатольевич родился в 1967 г. во Владивостоке. С отличием окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Работал заместителем генерального директора "Тихоокеанской юридической компании" и по совместительству председателем совета директоров ОАО "ТУРНИФ", вице-губернатором Приморского края
На совещании был также представлен заместитель главы администрации по гуманитарным вопросам - Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ.
Он будет также курировать проведение во Владивостоке культурно-массовых мероприятий, а в числе первоочередных его задач в новом статусе станет подготовка к празднованию Дня города.
ДосьеЗвеняцкий Ефим Семенович родился в 1947 г. в с. Амурзет ЕАО Хабаровского края. Окончил Дальневосточный государственный институт искусств, Высшие режиссерские курсы в Москве. С 1984 года возглавляет академический театр имени Горького.
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