Новые старые замы мэра

Распоряжением главы Владивостока Владимира Николаева на должность первого заместителя главы администрации города Владивостока назначен Николай КОРОЛЕВ.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, он будет курировать работу таких структурных подразделений, как управление муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства, управление муниципальных экологических программ, мониторинга и контроля, управление информационных технологий, безопасности и связи. Среди первых поручений главы Владивостока, данных Николаю Королеву на сегодняшнем аппаратном совещании, - разработка системы "одного окна" для предпринимателей. Такой принцип позволит ускорить и упростить процесс получения разрешительных документов на осуществление строительства или аренды муниципальной земли во Владивостоке.

Досье Королев Николай Анатольевич родился в 1967 г. во Владивостоке. С отличием окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Работал заместителем генерального директора "Тихоокеанской юридической компании" и по совместительству председателем совета директоров ОАО "ТУРНИФ", вице-губернатором Приморского края

На совещании был также представлен заместитель главы администрации по гуманитарным вопросам - Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ.

Он будет также курировать проведение во Владивостоке культурно-массовых мероприятий, а в числе первоочередных его задач в новом статусе станет подготовка к празднованию Дня города.