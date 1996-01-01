Дарькин вновь в сотне ведущих

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН вновь в числе 100 ведущих политиков страны в апреле. Эти данные опубликованы в московской газете "Россия", предоставленные еженедельнику Центром исследований общественного мнения "Глас народа" - "НГ".

Приморский губернатор - на 89 месте из 102-х обозначенных. Позади него, в частности, такие известные в стране люди, как Гарри КАСПАРОВ, Михаил ЛЕСИН, Владимир ЛУКИН.