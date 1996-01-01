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Правительство гудит от слухов об отставке Фрадкова
Разговоры об отставке правительства Михаила ФРАДКОВА достигли Белого дома. Среди возможных кандидатов на его пост в коридорах правительства пророчат вице-премьера Александра ЖУКОВА, министра финансов Алексея КУДРИНА, полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Дмитрия КОЗАКА и спикера Государственной Думы Бориса ГРЫЗЛОВА.
Опрошенные газетой "Время новостей" сотрудники Белого дома в оценке возможной смены премьера разделились на два лагеря. Одни уверены в возможности скорой - буквально со дня на день - отставки правительства. Другие, напротив, считают, что столь мощным политическим ресурсом, как отставка кабинета, не стоит прикрывать даже приговор Михаилу ХОДОРКОВСКОМУ. Они полагают, что если и есть резон менять нынешнее правительство, то не раньше будущего года.
Несмотря на все разговоры, внешне Кабинет министров Михаила Фрадкова продолжает жить обычной жизнью. К примеру, в нем произошли одна отставка и одно назначение. В связи с переходом на другую работу отставлен глава Росприроднадзора Вячеслав ВОЛОХ. Двенадцатым же помощником премьер-министра был назначен Юрий ЖДАНОВ. В прошлом он возглавлял Академию МВД, позже был заместителем министра экономического развития и торговли. В последнее время он занимался координацией работы группы, разрабатывающей законопроект об особых экономических зонах.
Теперь, в статусе помощника премьера, Жданов продолжит развивать тему особых экономических зон. В обязанности нового помощника будет входить сопровождение законопроекта об ОСЭЗ, его прохождение через парламент и реализация на практике. У г-на Жданова уже расписан график командировок по регионам, которые претендуют на то, чтобы учредить у себя свободные экономические зоны. Это Ленинградская, Московская, Калининградская, Новосибирская и Томская области.
В ближайшие дни в кабинете Фрадкова ждут еще некоторых изменений. Ожидают, что у премьера будет увеличено количество заместителей - до двух или трех. По некоторым сведениям, до вице-премьера может быть повышен руководитель аппарата правительства Сергей НАРЫШКИН. Также планируется внесение проекта документа, который вводит должности третьего заместителя министров в ранге статс-секретаря.
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