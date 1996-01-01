Фракционная недостаточность

Выборы четвертого созыва Законодательного собрания, скорее всего, состоятся в первое воскресенье октября будущего года. Именно этот день предлагается в качестве единой даты выборов по стране в президентском законопроекте, рассматриваемом Госдумой РФ.

Ну, а поскольку сомнений в том, что нынешняя Госдума примет любой проект президента, нет, то следует обратить внимание на новшества будущего избирательного права. Например, снижен процент допустимого брака в подписных листах кандидатов с 25 до 5%. Стало обязательным членство депутата-партийца в соответствующей фракции.

Выход или исключение из фракции влечет за собой автоматическое лишение "отступника" депутатского мандата. Главным положительным моментом в грядущих изменениях избирательного законодательства для действующих приморских парламентариев является продление их полномочий на полгода. Однако другие новшества создают им немало проблем, решать которые необходимо уже сейчас. Если нынешние депутаты собираются баллотироваться на очередной срок.

К примеру, пресловутый 5%-ный брак практически отсекает от выборов так называемых независимых депутатов, предпочитающих выдвигать свои кандидатуры на основании подписей избирателей. Удержаться в рамках этих процентов не удавалось даже Виктору ЧЕРЕПКОВУ, обладающему стабильной поддержкой преданного электората. По сути, выборы краевого уровня отныне переходят на залоговую основу, и в этих условиях депутатам, живущим на одну зарплату, следует заранее побеспокоиться об источниках финансирования своих избирательных кампаний.

Вполне вероятно, что именно этими соображениями руководствовались отдельные народные избранники, вошедшие во вновь созданное депутатское объединение ЗС "Народный депутат". Во всяком случае, появление в одной депутатской группе Леонида БЕЛЬТЮКОВА и Николая МАРКОВЦЕВА идеологической совместимостью никак не объяснишь. Первый успел зарекомендовать себя как последовательный сторонник губернатора Сергея ДАРЬКИНА, второй - как его непримиримый оппонент. Но только видами на грядущие выборы создание объединения, безусловно, не ограничивается.

Заместитель председателя объединения Виктория НИКОЛАЕВА в эксклюзивном интервью "ЗР" пояснила, что главная цель "народных депутатов" - это отстаивание интересов приморских городов, которые несут на себе основную нагрузку по наполнению доходной части краевого бюджета. Отсюда и персональный состав объединения, в который вошли представители Уссурийска, Партизанска, Владивостока и Арсеньева. Декларация благая, но как политический проект абсолютно нелогичная.

Если исходить из того, что в недалеком будущем любые депутатские объединения на общественных началах никакого влияния, по стратегии новой государственной политики, иметь не будут, то складывается впечатление, что "Народный депутат" - это скорее не самостоятельная инициатива городских депутатов, а результат принципиальных разногласий внутри ЗС, и спровоцированы они более влиятельными политическими игроками. Появление "Народного депутата" отражает некоторую растерянность парламентариев, поставленных под конец своих полномочий перед жестким выбором.

Общеизвестно, что "влиятельными политическими игроками" в крае последнее время считаются только два человека: губернатор Сергей Дарькин и мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ. Виктория Николаева уверяет, что принципиальных разногласий между ними нет и речь здесь уместней вести о конструктивном согласовании обоюдовыгодной для края и муниципальных образований внутренней политике. В качестве успешного примера совместной конструктивной работы она приводит 200 миллионов рублей, выделенных Владивостоку на благоустройство придомовых территорий. Правда, тут же оговаривается, что по другим статьям расходов на финансируемые краевым бюджетом программы Владивосток пока ничего не получил.

От себя можем добавить, что это не единственная шероховатость, характеризующая нынешние отношения между краем и приморской столицей. Недавняя кадровая рокировка, в результате которой вице-губернатором края по правовым вопросам стал экс-прокурор Валерий ВАСИЛЕНКО, а последний "смотрящий" от ТУРНИФа в "белом доме" Николай КОРОЛЕВ перебрался в "серый дом", - из той же оперы. Примечательно и то, что на очередном заседании ЗС, которое состоится завтра, депутаты повторно рассмотрят законопроект о статусе Владивостока. Официально проект будет представлен в редакции губернатора, но, по нашей информации, готовили его сами депутаты. Причем из числа тех народных избранников, которых губернатор считал "своими". Но "свои" депутаты сумели спрятать в законопроекте скрытое финансирование столичных функций города, против чего возражал губернатор, и теперь получается, что он уже не сможет наложить вето на закон в своем авторстве. В краевой администрации обнаружить "подставу" смогли только в последний момент, когда снять с повестки сессии законопроект уже не представлялось возможным.

Реакцию самого губернатора на произошедшее легко понять по кулуарным разговорам о возможной отставке с должности председателя комитета по региональной политике Николая МОРОЗОВА. Именно его комитет занимался редактированием законопроекта. Кстати, сам Николай Морозов также вошел в депутатское объединение "Народный депутат". Покинул ли он при этом фракцию "Родное Приморье", пока не известно.

С принадлежностью депутатов к какой-либо фракции сегодня вообще разобраться очень сложно. Это к теме депутатской растерянности, которые не могут решить для себя, какую позицию им выгоднее занять, пока "паны дерутся". Некоторые депутаты неофициально числятся уже в нескольких фракциях, но намечающееся размежевание "Родного Приморья" и "Народного депутата", на наш взгляд, очевидно. В каждой из фракций, по предварительным прогнозам, останется примерно по 12 человек.

Некоторые считают это размежевание политическим подкопом под спикера Сергея СОПЧУКА. В качестве доказательства приводится участие в объединении "Народный депутат" депутатов Бельтюкова и Владимира ХМЕЛЯ. Согласен вроде на вхождение в объединение депутат Геннадий ЛЫСАК. И тогда, по логике, "Народный депутат" не может считаться пятой колонной владивостокского мэра, поскольку означенные депутаты являются пока сторонниками губернатора Дарькина.

Значит, вся проблема в спикере? Но в наметившемся депутатском размежевании "Родное Приморье" можно считать более прогубернаторским. Не случайно, что одними из первых в "Народный депутат" вошли известные своими оппозиционными высказываниями депутаты Марковцев и Владимир БУГАЕВ. Так что вряд ли новое объединение можно считать инструментом для разрешения внутренних междоусобиц в ЗС.