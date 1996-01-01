Испытание выборами

Муниципальные выборы глав и представительных органов первого уровня, которые состоятся в крае 29 мая, станут серьезным испытанием, прежде всего, для избирателей. Такое мнение в интервью "ЗР" высказал председатель краевой избирательной комиссии Сергей КНЯЗЕВ.

Главной особенностью, а значит, и трудностью завершающейся избирательной кампании, по словам Сергея Князева, является возможность проголосовать сразу за нескольких кандидатов по одному округу.

- Пользуясь случаем, хотел бы предупредить наших избирателей, что большинство из них обладают сразу несколькими голосами, что будет отражено в избирательных бюллетенях, - сообщил председатель крайизбиркома. - То есть они могут одновременно проголосовать за нескольких кандидатов, и такой бюллетень будет считаться действительным, если избиратель одновременно не проголосует против всех.

Кстати, из 399 округов по выборам представительных органов первого уровня многомандатными считаются 285. В избирательных бюллетенях таких округов количество галочек может соответствовать количеству "разыгрываемых" мандатов.

Хитрость в виде галочек за одного и того же кандидата технически допускается, но при подсчете голосов в этом случае учитываться будет только один голос. Столь пристальное акцентирование Сергея Князева на особенностях многомандатных округов связано с тем, что практически все более-менее активное население городских и сельских поселений в выборы уже вовлечено, а значит, цена ошибок менее активных в политическом плане избирателей будет иметь решающее влияние на итоги голосования.

Арифметика здесь довольно проста. Во-первых, существует огромная армия депутатов муниципального уровня, которые в выборах не участвуют. Во-вторых, около 5 тыс. человек заняты в избирательных комиссиях. Добавьте к ним 7 тыс. зарегистрированных кандидатов, каждый из которых наверняка пользуется услугами хотя бы одного доверенного лица, и получится, что из 361609 избирателей, зарегистрированных в 21-м муниципальном районе, на территории которых проводятся выборы, практически каждый 25-й уже вовлечен в выборы. Этот показатель не сильно разнится с традиционной для края явкой, и при наиболее пессимистичном развитии сценария голосования, депутатские мандаты, а также должности глав городских и сельских поселений разыграют между собой сами кандидаты, а не избиратели.

Впрочем, есть предположение, что на этих выборах, которые, напомним, проводятся в крае впервые, явка будет выше традиционной. Этот прогноз основывается на анализе способа регистрации кандидатов. Практически все они участвуют в выборах на основании подписных листов. Это и неудивительно, если учесть, что количество избирателей в одном округе настолько мало, что для регистрации того или иного кандидата зачастую хватало 10-20 подписей. То есть собственного кандидата могла выдвинуть любая отдельно взятая семья.

К слову, о соперничестве. Как мы и предполагали в одном из мартовских номеров "ЗР", муниципальные выборы первого уровня действительно вызвали большой интерес на местах. Достаточно сказать, что на 142 кресла глав городских и сельских поселений претендует 641 кандидат, а на 1400 депутатских мандата - 2889. Согласитесь, что не каждые выборы и более высокого уровня собирают такое количество претендентов.

Удивляет, правда, что из всех партий интерес к этим выборам и активность в поселениях проявляет только "Единая Россия". Глава Пожарского района Сергей ГАЕВОЙ сообщил "ЗР", что заметное влияние на формирование симпатий избирателей на подведомственной ему территории оказывает также КПРФ, но для края в целом эта ситуация нетипична. Партийную аморфность подтверждает и тот факт, что практически все кандидаты позиционируют себя, как независимые.

Такое поведение партий не очень дальновидно в политическом плане. Выборы первого уровня могут в корне перекроить политическую карту Приморья, и если "модельером" останется только "Единая Россия", остальным партиям на следующих выборах придется сетовать только на собственное бездействие.