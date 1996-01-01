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Шефом океанариума стало Управделами Президента
Во вторник в администрации Приморского края прошло совещание по поводу строительства комплекса океанариума мирового класса.
По данным пресс-центра краевой администрации, в настоящее время с Министерством обороны достигнута договоренность об отводе под это строительство земель в районе б. Патрокл, которые находятся у него в ведении. Определен заказчик строительства. Им становится Управление делами Президента РФ, чье представительство в связи с этим должно появиться во Владивостоке.
В июне будет проведен тендер на проектирование комплекса океанариума. Тогда же предполагается оформить акт выбора площадки и закрепить границы участка, который пойдет под застройку.
Предполагается, что в этом году в основном будут вестись только подготовительные работы к строительству столь важного объекта двойного назначения - рекреационного и научно-исследовательского.
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