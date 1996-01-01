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Лужков нам поможет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство Москвы будет активно взаимодействовать с администрацией Владивостока в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства, а также в инвестировании строительства нового жилья в приморской столице. Эти, а также некоторые другие вопросы обсуждались на встрече главы Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на встрече рассматривался ход проведения жилищной реформы в двух российских городах, причем отмечалось, что Владивосток будет и в дальнейшем востребовать положительный опыт Москвы в сфере благоустройства, наведения санитарного порядка, развития общественного управления в жилищной сфере. Другой важный вопрос, поднятый на встрече, это проблема частных инвестиций в строительство нового жилья.

По обеспеченности жильем на душу населения Владивосток сегодня отстает не только от Москвы, но и от среднероссийских показателей. Если в приморской столице на одного жителя приходится около 20 кв. м жилплощади, то в среднем по стране эти показатели колеблются от 22 до 25 кв. м на человека. В абсолютных цифрах это означает, что Владивостоку не хватает несколько миллионов квадратных метров жилья.

- Юрий Михайлович Лужков пообещал, что у него есть очень много инвесторов, готовых вкладывать инвестиции в развитие Владивостока, и в частности в строительство, - сказал Владимир Николаев.

На встрече также обсуждались вопросы внедрения новых технологий строительства во Владивостоке. Подобные передовые методы, опробованные в Сингапуре, Шанхае и Москве, позволят, с учетом приморской специфики, значительно расширить возможности местных строителей по возведению долговечного, качественного и недорогого жилья на территории краевой столицы. В настоящий момент в администрации Владивостока ведется работа по подготовке инвестиционной документации по возведению жилых домов суммарной площадью свыше миллиона квадратных метров.

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