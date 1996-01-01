Главный лесничий подал в отставку

И. о. руководителя Росприроднадзора по Хабаровскому краю Владимир ЧЕРНЫШ написал заявление об отставке. Сделал он это после того, как его в течение полугода официально не утвердили в должности.

Напомним, что минувшей осенью директор краевого НИИ "Дальлеспромпроект" Владимир Черныш в результате очередной реорганизации МПР РФ пошел на повышение и стал исполнять обязанности руководителя этого ведомства. Фактически без средств ему удалось достойно подготовиться к пожароопасному сезону.