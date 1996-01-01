Защитников островов подвела разноголосица

В Хабаровске состоялась попытка проведения митинга протеста против передачи Китаю островов на Амуре.

Кроме коммунистов на Комсомольской площади присутствовали молодые активисты СПС, жириновцы. Кто-то видел казаков. Пожалуй, почти сотня человек разной партийной принадлежности топтались на площади, ожидая своих лидеров. Но так и не дождались.

Лидеры тем временем, собравшись в тайном месте инициативной группой, вырабатывали совместную резолюцию. Но так и не выработали и не вышли к сограждан. Очевидно, подвел фракционизм, о чем предупреждал еще ЛЕНИН: - у разных партий - разные цели и средства их достижения.

Рядовые члены постояли, поругались и потихоньку разбрелись. Жалко, уж больно хорошая погода была для митинга.