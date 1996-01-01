Пуликовский меж двух Корей

12 мая в Хабаровске под председательством полпреда Константина ПУЛИКОВСКОГО прошло заседание наблюдательного совета Дальневосточного центра российско-корейского сотрудничества.

Несмотря на молодость центра, он был создан 3 января 2005 г. на базе ДВГУ, уже сегодня есть ряд проектов, которые реализуются в Республике Корея и КНДР. Об этом Владимир ВЕРХОЛЯК, директор центра, и Валерий ДИКАРЕВ, проректор ДВГУ по международным связям, доложили полпреду.

В ходе заседания Константин Пуликовский подчеркнул необходимость расширения сферы деятельности центра на все субъекты федерального округа.