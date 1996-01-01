Полпредская пятилетка

Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Константин ПУЛИКОВСКИЙ выступает за укрупнение регионов. 11 мая на пресс-конференции, приуроченной к 5-летней дате образования института полпредов, он назвал этот процесс полезным для улучшения и упрощения управления страной. Во-первых, потому, что это значительно сократит чиновничий аппарат и расходы на его содержание. И, во-вторых, упорядочит управленческие структуры.

Пуликовский считает, что в случае одобрения жителями Камчатской области и Корякского автономного округа вопроса об объединении территорий единый бюджет нового субъекта может быть принят к 2008 г. "По моим наблюдениям, понадобится 3 года, чтобы прошел процесс объединения Корякии и Камчатки. Наиболее вероятно, что к 2008-2009 г. власти нового субъекта уже смогут принять единый бюджет. Безусловно, польза от объединения будет. В оставшееся до референдума время власти Корякии и Камчатки должны объяснить людям преимущества такого объединения", - сказал Пуликовский.

Полпред сообщил также о том, что он приступил к подбору кандидатов на должность губернатора Чукотского автономного округа. Как известно, Президенту России его полпред должен представить не менее двух кандидатур на должность высшего должностного лица субъекта федерации. Срок полномочий действующего губернатора Чукотки Романа АБРАМОВИЧА завершается в декабре. Список потенциальных губернаторов полпред должен представить в администрацию Президента России не позднее 25 сентября.

"Кто бы ни стал губернатором Чукотского округа, не думаю, что социально-экономическая ситуация там изменится. Как округ развивался, так он и будет развиваться", - подчеркнул Пуликовский. Он отметил, что Чукотский автономный округ - единственный бездотационный субъект Дальневосточного федерального округа. На Чукотке налоговые отчисления в федеральный бюджет впервые за несколько лет сравнялись с получаемыми из Москвы трансфертами, пояснил Пуликовский.

Также Константин Пуликовский затронул вопросы реализации послания Президента России и сказал, что обсуждаться они будут 17 мая на Совете при полномочном представителе президента и 18 мая на Совете руководителей законодательных органов власти. Полпред напомнил, что Владимир ПУТИН в своем послании назвал Дальний Восток стратегическим ресурсом России. В течение 5 лет, за то время, что существует Дальневосточный федеральный округ, экономика региона развивалась стабильно. Средний валовой региональный продукт составляет 6%, этого недостаточно, считает Пуликовский. Однако некоторые показатели экономического благополучия увеличились в несколько раз, например, услугами сотовой связи пользуются в 4 раза больше людей, чем пять лет назад. Сегодня каждый второй дальневосточник имеет мобильную связь. За время существования аппарата полпреда удалось снизить задолженность по заработной плате на 70%. Сегодня задержка зарплаты - это, скорее, исключение, а не правило.

Константин Пуликовский рассказал о реализации Федеральной целевой программы "Дальний Восток и Забайкалье". Главной проблемой полпред считает отсутствие системы управления этой программой, на втором месте - недостаточное ее финансирование. Из региональных бюджетов на поддержку этой программы выделяется всего 17%, вместо положенных 50%. По поводу уровня безработицы на Дальнем Востоке полпред сказал, что в регионе складывается странная ситуация. С одной стороны, тысячи людей имеют статус безработных, с другой - на строительство различных объектов и на сельскохозяйственные работы привлекают людей из ближнего и дальнего зарубежья.

Например, на реконструкции взлетно-посадочной полосы в Чукотском автономном округе работала бригада из Югославии. "Неужели нельзя на Дальнем Востоке подготовить таких специалистов и создавать рабочие места для дальневосточников?" - отметил полпред. Селекторная пресс-конференция полпреда длилась полтора часа. За это время он ответил на 19 вопросов дальневосточных журналистов. В студиях селекторной связи всех десяти регионов Дальнего Востока присутствовало 110 журналистов из всех субъектов округа.