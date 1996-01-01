России больше не будет

Статья "Обсуждая судьбу России" (Debating Russia's Fate), посвященная проблемам современной России и американо-российским отношениям, подготовлена американо-израильским аналитическим центром Stratfor (Strategic Forecasting - Стратегический прогноз).

Прошло 60 лет после разгрома фашистской Германии. Лидеры участвовавших и не участвовавших в Победе наций собрались в Москве для празднования этой даты. Это собрание стало историческим, но смысл его был превыше истории.

Главный вопрос повестки - это будущее отношений России с Западом. Исход же прост - Москве нужно понять, растеряла ли она за прошедшие 15 лет результаты победы, ценой которой стали 20 млн жизней, а восточным союзникам - стоит ли всерьез воспринимать Россию - не только как глобальную мощь, но и как регионального игрока. В зависимости от того, какие ответы будут даны, определятся очертания Евразии для будущих поколений.

Сфера влияния Москвы уже не простирается до центральной Германии. На самом деле она уже не простирается и на территории бывшего СССР. Балтийские страны, Украина, Кавказ и Центральная Азия ускользают из ее рук. Уже даже нельзя сказать с уверенностью, сможет ли Кремль удержать всю Российскую Федерацию.

Последующие советские и российские руководители не переняли этот курс из-за безразличия или хаоса. Михаил ГОРБАЧЕВ, Борис ЕЛЬЦИН и Владимир ПУТИН - все они проводили просчитанную политику, продиктованную непреодолимой реальностью.

Следуя анализам Юрия АНДРОПОВА, главы КГБ с 1960-го по 1970 год, они осознавали, что СССР теряет значение для многих на Западе, постепенно впадая в экономическую и социальную катастрофу, вызванную двумя обстоятельствами. Первое - советская экономика была по существу неэффективной: география и идеология были соединены для создания фундаментально-некорректной системы. Второе - решение США от 1980 года прямо атаковать эту слабость посредством гонки вооружений создало кризис неустойчивых пропорций. Советский Союз был беден, но геополитически и стратегически могущественен. Чтобы удерживать эту мощь, Союзу необходимо было выделять огромные средства из экономики для поддержания своих вооруженных сил и отвести экономический сектор для их содержания. Цена удержания стратегического паритета с США росла, угрожая остальной части экономики развалом. Очень скоро СССР стал еще слабее и еще более беднее.

Москва приняла фундаментальное стратегическое решение - сохранить СССР посредством сбалансирования геополитики и экономики. Горбачев принял решение осуществить эту политику эффективно, положив конец холодной войне для привлечения технологий и инвестиций с Запада. Но он утерял контроль над ситуацией по двум причинам.

Первое - не обратил внимания на уровень западных инвестиций и помощи. Экономический склероз Советского Союза был столь силен, что Москва не смогла утилизировать западные фонды в какие-либо политически приемлемые сроки. Второе - США и не собирались позволить СССР оправиться от своей слабости. Вашингтон давил преимуществом. Он завуалированно, а порой открыто набирал союзников в Восточной Европе, постепенно освобождая регион от слабеющей советской хватки. Потеря восточно-европейской империи создала динамику падения Горбачева и развала самого СССР. США не отступали до тех пор, пока Москва не потеряла не только то, что выиграла в результате победы во Второй мировой войны, но и намного больше.

Ельцин лишь продолжил политику Горбачева и углубил ее. Он пришел к выводу, что экономического успеха, которого хотел добиться Андропов, можно достичь быстрее, если Россия не будет брать на себя ответственность за экономическое состояние соседних республик. В сущности, Ельцин продолжил торговать геополитическими интересами с целью создания экономических отношений с Западом, вынужденно оставляя, к примеру, Центральную Азию.

Русские надеялись на колоссальное улучшение уровня их жизни. В то время, когда в стране наблюдалась постоянная экономическая активность, богатство не распределялось должным образом. Уровень жизни вне Москвы и Санкт-Петербурга, пожилых людей и тех, кто не состоял в прозападной элите, снизился от низкого к очень низкому. Причин на то было множество, но в основном они сводятся к следующему: капитализм очень полезен, но он требует огромных социальных жертв авансом, а Россия, уже заплатившая за коммунизм, не смогла ничего предложить. Мы не имеем в виду обязательно деньги, но подразумеваем динамизм, которого требует капитализм. Россия была истощена коммунизмом. Ее социальная, политическая и правовая структуры не смогли измениться так, чтобы приспособиться к требованиям капитализма. Воровство заменило производство с целью обогащения.

Ельцин не смог сделать ничего из того, что планировал. Все, с чем он хотел справиться, было вмонтировано в систему. Как правило, никакого вознаграждения за геополитический упадок предусмотрено не было. Перед распадом коммунизма Россия была бедной, но невероятно могущественной. После развала она стала еще более бедной и патетически слабой. Москве нужно было бороться за сохранение самой России.

Слабость России создала вакуум, который США непреклонно заполняют. Путин пришел к власти на волне конфликта в Косово, в ходе которого США затронули интересы России с безразличием и даже презрением. Путин не желал менять доктрину Андропова, но преследовал цель усовершенствовать ее. Путин хотел справиться с последствиями экономического хаоса 1990 года. Однако он не намеревался менять что-либо фундаментально.

США же продолжали следовать политике Рональда РЕЙГАНА, с помощью администраций Джорджа БУША (старшего), Билла КЛИНТОНА, а теперь - Джорджа БУША (младшего). Согласно этой политике США должны предотвратить, ни при каких обстоятельствах не допустить нового появления России на мировой арене - как региональной гегемонии власти и потенциального глобального противника.

Спад России и использование этой ситуации со стороны США привели нас к водоразделу. В случае, если Украина потеряна Москвой, Грузия становится доминирующей страной на Кавказе, а события в Киргизии перекинутся на всю Центральную Азию (все это очень легко представить), под очевидный вопрос станет выживание самой России. Мы будем очевидцами второй деволюции (devolution), когда часть страны отсоединится от нее. Россия, которую мы знаем сегодня, больше не будет существовать.

Неясно, желают ли русские наверстать упущенное. Путин, похоже, сражается с внутренними и внешними демонами, а его преемник пока не вырисовывается. Тем не менее, если Россия намеревается наверстать упущенное, время настало - теперь, когда этого еще можно достичь. Еще один год, и у нее может больше не быть шанса. Может быть очень поздно, но России уже мало что есть терять. Это действительно тот случай, когда говорят - теперь или никогда.

Россия никогда не будет иметь энергичной экономики. На длительный промежуток времени централизованная экономика не в состоянии работать. Хотя в России и нет капитализма, тем не менее, централизованная экономика может обеспечить значительные достижения в краткосрочный период. Россия, в частности, и надеется на короткий промежуток, на несбалансированный рывок - временами с правительством, использующим террор в качестве орудия, а временами нет.

Мы должны всегда помнить, как быстро может оправиться военная мощь. Германия в 1932 г. была разрушенной в военном плане страной, но за 5-6 лет превратилась в великую державу. Авторитарная экономика вкупе с ранее существующим квалифицированным офицерским составом трансформировала стратегическую позицию Германии. Это немудрено, но, тем не менее, суммируя, можно сделать вывод, что Россия не в состоянии восстановить вооруженные силы, даже если этого захочет. Она не сможет стать супердержавой, но стать великой державой - даже ценой доведенного до нищеты населения - в ее силах.

Россия может восстановиться, если ей дать время. США не планируют видеть Россию восстановленной и, следовательно, не дадут ей времени. Вашингтон намерен видеть Россию в неблагоприятном состоянии и довести это состояние в необратимый процесс. Россия сегодня очень близка к этой ситуации, но, по нашему мнению, окно, которое вскоре закроется, пока открыто. Вопрос прост - ухватится ли Россия за шанс, который может быть последним, или русские уже слишком устали, чтобы заботиться об этом?