Предбюджетная подготовка

После весьма продолжительного периода времени краевое Законодательное собрание возвращается к своему самому важному участку работы - обсуждению бюджетных вопросов.

Уже на ближайшем заседании депутатам предстоит принять во многом судьбоносное решение об увеличении доходов и расходов краевого бюджета, а заодно определиться в своих отношениях с исполнительной властью.

О том, что в краевой бюджет-2005 необходимо внести целый ряд принципиальных корректировок, было известно давно. Так давно, что многие депутаты Законодательного собрания успели свыкнуться с этим фактом и не смогли как следует к нему подготовиться. Поэтому сегодня многое говорит о том, что краевая администрация все же сможет восстановить серьезно пошатнувшуюся полгода назад монополию на распределение бюджетных средств.

Маловато будет

Напомним, что осенью прошлого года, отказавшись принимать краевой бюджет на 2005 г. во втором чтении, депутаты вынудили исполнительную власть пойти на серьезные уступки и увеличить его доходную часть более чем на 1,5 млрд руб.

Впрочем, уже тогда было понятно, что это решение носит во многом компромиссный характер, и краевой бюджет придется еще как минимум один раз корректировать в сторону увеличения.

Дело в том, что проект краевого бюджета на 2005 г. разрабатывался почти год назад и ни- как не учитывал произошедший в прошлом году резкий (почти на 70%) рост поступлений налога на прибыль. При его составлении краевая администрация, по вполне понятным причинам, ориентировалась на данные не прошлого, а позапрошлого года (см. "ЗР", № 73 от 21.09.04 г.).

Все это привело к серьезному занижению доходной части бюджета. Согласно действующему закону "О краевом бюджете на 2005 г.", в нынешнем году его доходы от налога на прибыль должны составить 3,47 млрд руб., тогда как в 2004 г. было собрано без малого 3,45 млрд руб.

То есть даже невооруженным глазом видно, что в утвержденном объеме поступлений никак не были учтены ни темпы инфляции, ни прогнозируемый рост экономики, ни увеличение региональной ставки налога на прибыль с 17 до 17,5%, которые в совокупности должны дать никак не меньше 15% прироста.

Хотя и это еще не все. Если более подробно проанализировать прогноз поступлений налога на прибыль на 2005 г., то на первый план выходит еще целый ряд факторов, влияющих на рост поступлений. Основной из них - это снижение базовых ставок НДС с 20% до 18% и единого социального налога - с 35,6% до 26%, что также приведет, точнее сказать, уже привело к увеличению налогооблагаемой базы.

Конечно, говорить о формировании каких-либо устойчивых трендов и давать помесячный прогноз поступлений пока еще рано. Многое должны прояснить апрельские данные, которые все еще официально не обнародованы. Однако по неофициальной информации итоги апреля вкупе с данными первого квартала дают все основания прогнозировать как минимум 18%-ный рост поступлений налога на прибыль по сравнению с прошлым годом. В масштабах краевого бюджета это означает только одно - появление около 600 млн руб. дополнительных доходов.

Впрочем, налог на прибыль в данном случае - это то самое скрытое под водой основание "айсберга". Куда более очевидны в данной ситуации другие допдоходы краевого бюджета. Речь прежде всего идет о трансфертах из федерального бюджета, которые должны вырасти еще на 1,84 млрд руб.

В целом же с учетом других менее значительных корректировок налогового и бюджетного законодательства в краевом бюджете на 2005 г. должны появиться допдоходы не менее чем на 2,6 млрд руб.

Временной цейтнот

Именно в размере допдоходов и кроется вся интрига обсуждения поправок в краевой бюджет. После тактического поражения осенью нынешнего года, когда краевая администрация была вынуждена согласиться с массовым отображением в расходной части депутатских инициатив, исполнительная власть наверняка сделает все возможное, чтобы избежать повторения ситуации.

Похоже, именно поэтому краевая администрация не захотела увеличивать доходы и расходы бюджета на полную сумму, ограничившись лишь 2,2 млрд руб. Причина проста. Чем меньше официально признанный размер допдоходов бюджета, тем меньше у депутатов будет возможностей для внесения в его расходную часть своих изменений и дополнений.

Хотя в реальности общая сумма корректировок в краевой бюджет могла быть еще ниже. Однако здесь исполнительная власть решила пойти на небольшую хитрость.

Дело в том, что согласно Бюджетному кодексу РФ, если ожидаемые доходы бюджета более чем на 10% превышают утвержденный годовой план, то предложенный администрацией законопроект должен быть рассмотрен во внеочередном порядке в 15-дневный срок.

Желание исполнительной власти взять себе в "союзники" Бюджетный кодекс РФ очевидно. Так, в разработанном краевой администрации варианте изменений и дополнений доходную часть предлагается увеличить на 10,16%. Иными словами, депутатов пытаются загнать во временной цейтнот и тем самым заставить их отказаться от внесения своих собственных поправок в расходы бюджета.

Досье Согласно предложениям администрации края, основную часть допдоходов бюджета необходимо нацелить по трем направлениям: 746 млн руб. на увеличение зарплаты бюджетникам на 10% с 1 сентября 2005 г., 763 млн руб. - на увеличение финпомощи муниципальным образованиям (главным образом, для повышения оплаты труда и погашения задолженности перед КГУП "Примтеплоэнерго"), 149 млн руб. - на выполнение обязательств в рамках монетизации льгот.

Подробности - в ближайших номерах "ЗР".