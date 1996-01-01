Приморские депутаты посмотрят на трубу в Приморске

На 19 мая запланированы очередные депутатские слушания, посвященные строительству нефтепровода "Тайшет - бухта Перевозная" и строительству в бухте нефтеналивного терминала.

К этому времени вернутся из командировки в Приморск (Ленинградская область) председатель по экономической политике и собственности ЗС Анатолий ЧИСТЯКОВ, депутат комитета по продовольственной политике и природопользованию Аркадий КУЗНЕЦОВ, представители приморской науки и общественности Хасанского района, сообщила пресс-служба приморского парламента.

Они осмотрят нефтетерминал, которым так гордится "Транснефть", чтобы убедиться: там действительно исполняется российское законодательство в области экологии и заявленные параметры возможного уровня загрязнения окружающей среды безопасны для окружающей среды.

Кроме отчета об увиденном и услышанном в Приморске, депутаты вновь послушают представителей "Транснефти", которые, надеемся, предстанут более подготовленными, чтобы ответить на конкретные вопросы парламентариев: какой экономический эффект получит Приморье от его реализации и какие потери может понести край в случае аварии на нефтеналивном терминале.

А накануне слушаний экологические организации, выступающие против выхода нефтяной трубы в бухту Перевозная и строительства там нефтеналивного терминала, организуют для журналистов выезд в "бухту преткновения".