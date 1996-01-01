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С думой о "Родине"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске прошла первая внеочередная партийная конференция Хабаровского регионального отделения политической партии "Родина".

Как сообщил председатель совета регионального отделения Павел МЫСИН, "главное направление в нашей работе - это социал-патриотизм". И судя по тому, как прирастает ХРО "Родина" новыми членами партии, эта идея нашла отклик среди представителей различных слоев населения.

Если в июне прошлого года в хабаровском отделении "Родины" насчитывалось 72 человек, то за 10 месяцев работы численность партийных рядов увеличилась в десять с лишним раз и достигла более 800 человек (в РФ - более 76 тыс.). На конференции господин Мысин поставил задачу - до конца 2005 года довести численность членов партии в региональном отделении до двух с лишним тысяч человек.

Сегодня на территории Хабаровского края - 6 местных и 20 первичных отделений партии "Родина". Самое удаленное отделение - в Верхнебуреинском районе, возглавляет которое Виктор Иванов. В его рядах - 18 членов партии.

"Родина" находится в конструктивной оппозиции нынешнему правительству. "Мы не занимаемся огульной критикой, - подчеркнул председатель регионального отделения, - а предлагаем перечень конкретных мер, которые помогут исправить ситуацию". В активе "родинцев" - участие в городских митингах, посвященных событиям в Беслане, и по вопросам передачи островов Тарабаров и Большой Уссурийский китайской стороне.

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